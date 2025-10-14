Las tasas del plazo fijo siguen en aumento: este es el banco que paga más intereses hoy, martes 14 de octubre 2025







Las tasas de plazos fijos en Argentina varían según el banco, pero todos marcaron un alza en sus porcentajes.

Plazos fijos martes 14 de octubre Depositphotos

Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan proteger sus ahorros en un contexto económico que se caracteriza por la inflación en alza y la volatilidad cambiaria. A medida que avanza octubre, los bancos ajustan sus tasas de interés para ofrecer rendimientos que varían según la entidad y el monto de inversión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para ello, los ahorristas comparan las tasas que ofrecen las distintas entidades financieras antes de tomas decisiones sobre dónde colocar su dinero. Estas son las tasas de interés de los principales bancos del país para depósitos a plazo fijo de 30 días, correspondiente a los datos registrados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el día martes 14 de octubre de 2025.

plazos-fijos-foto.jpg

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco hoy, martes 14 de octubre 2025 Banco de la Nación Argentina: 41%

Banco Santander: 35%

Banco Galicia: 43%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 37%

BBVA: 39%

Banco Macro: 44%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 41,45%

Banco Ciudad: 35%

Al elegir un banco para constituir un plazo fijo, los ahorristas deben considerar no solo la tasa de interés, sino también otros factores como la reputación de la entidad, la facilidad de acceso a los fondos en caso de necesidad y las condiciones específicas de cada producto financiero.

Temas Plazo fijo