La economía china evitó los primeros impactos de la guerra en Medio Oriente, pero hay dudas hacia delante

Si bien algunos datos fueron mejores de lo esperado, eso no ocurrió en todos los casos. Además, el impacto del shock energético emerge como el gran problema de cara al segundo trimestre. ¿Cómo podría afectar a la Argentina una desaceleración de la economía china?

La economía de China superó las expectativas del mercado , a pesar del impacto sobre los precios internacionales del petróleo que causó la guerra en Medio Oriente . Un sólido arranque del año, sumado un importante nivel de reservas de hidrocarburos , permitió mitigar el shock energético , aunque los expertos destacaron que, de continuar el conflicto, Beijing tendrá cada vez menos margen para seguir haciéndolo, lo que generaría una posible desaceleración económica .

El PBI creció 5% interanual a nivel trimestral. Desagregado por sector, los servicios crecieron 5,2% interanual en el primer trimestre, seguido de un 4,9% en la industria y 3,8% en el sector primario. Sin embargo, en los datos exclusivos se marzo, se observan más matices. "Los datos del mes pasado muestran una actividad industrial mayor de lo esperado, pero una inversión y un consumo decepcionantes, lo que sugiere que la actividad interna sigue siendo lenta ", destacó el economista del Grupo ING , Lynn Song .

La actividad industrial subió 5,7% interanual en marzo, por encima de lo esperado, pero por debajo del mes previo. Por su parte, el gasto en capital fijo fue de 1,7% interanual y las ventas minoristas pasaron de 2,8% en enero-febrero, producto del Año Nuevo Lunar , a 1,7% en marzo. A eso se le suma otro dato clave, el nivel de desempleo subió a 5,4% , 0,1 puntos por encima del dato previo y en contra de las proyecciones, que esperaban una leve contracción.

Song sostuvo que el crecimiento del primer trimestre de 2026 " estuvo en gran medida protegido del impacto negativo de la guerra con Irán ", debido a que el gobierno de Xi Jinping "está bien posicionado para afrontar perturbaciones a corto plazo", aunque reconoció que " podría enfrentar mayor presión si los precios de la energía se mantienen altos durante más tiempo ". De momento, la inflación no reflejó el coletazo de la guerra: en marzo fue de 1% anual, contra el 1,3% de febrero.

El aumento de los precios del petróleo todavía no tuvo impacto en la inflación china.

En diálogo con Ámbito , el investigador del Conicet Mariano Treacy explicó que " China es el principal importador mundial de petróleo desde el 2015" debido a que "solo produce el 30% de su consumo" . Destacó que el estrecho de Ormuz " es uno de los principales espacios geográficos por los que pasa el crudo que tiene por destino China ".

El experto subrayó que "el 98% de las exportaciones de petróleo iraní van para China, y eso representa aproximadamente el 10% de la demanda total de China". Sin embargo, destacó la capacidad de resiliencia de la economía asiática, ya que no registró un fuerte impacto en sus precios durante marzo, producto de varios factores. La "acumulación de barriles de petróleo", "la diversificación de sus proveedores", pero también una matriz energética diversificada.

De todas maneras, Treacy destacó que la economía china "igual se ve afectada" por la volatilidad en los precios del petróleo, pero "no tanto para la generación de energía, sino porque es insumo para la cadena petroquímica: plásticos, fertilizantes e insumos industriales".

Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz es clave para el suministro de petróleo chino. Getty Images

El escenario hacia delante

En consonancia, el analista senior del Mercator Institute of China Studies (MERICS), Alexander Brown, destacó a Ámbito que si bien el país asiático cuenta con un "sistema energético bastante diversificado, con muchas energías renovables y mucho carbón", para otros sectores que dependen del petróleo, "como el transporte y otros, tarde o temprano habrá un impacto".

Brown consideró que "durante el mes de abril aún puedan retrasar un poco el impacto" de la guerra. "Pero creo que, con el tiempo, veremos cómo los precios de los productos empiezan a subir y se van filtrando al resto de la economía", ahondó.

Si bien destacó que China "seguirá siendo muy competitiva en comparación con otros lugares del mundo, porque, en comparación con otros centros industriales, seguirá siendo más barata", reflexionó sobre "quién comprará realmente los productos que fabrica China" si ocurre una eventual desaceleración en la economía global.

Y agregó una segunda interrogante: "¿Podrán los propios consumidores chinos aumentar el consumo en otras áreas si se enfrentan a costos más altos en la mayoría de los bienes?".

Soja 2.jpg Las exportaciones de soja argentinas podría ser golpeadas por una desaceleración de la economía china.

Cómo afectaría un menor crecimiento de China

Brown argumentó que si la economía china se desacelera, "es posible que otros países exporten menos a China", lo que "probablemente se traduciría en un crecimiento más lento" para esas economías dependientes de sus lazos comerciales con la potencia asiática. Sin embargo, reconoció que "podría haber una especie de efecto dominó si una parte de la economía china va mal o si la industria china no es capaz de sacar provecho de las exportaciones como lo ha hecho en el pasado".

"El gobierno podría verse impulsado a estimular el crecimiento en otras áreas, sobre todo fomentando la construcción y la inversión en infraestructura", ejemplificó. Un escenario que podría beneficiar a los países que exportan materias primas necesarias para esos rubros de la economía. "En general, es probable que tenga un efecto negativo, pero podría empujar a China a tomar ciertas medidas que beneficien a algunos países", resumió.

En el caso concreto de Argentina, Treacy destacó que "si la economía china se llega a desacelerar, obviamente va a disminuir su demanda de importaciones y los productos argentinos van a sufrir", entre los que destacó los porotos de soja, la carne, la cebada, y, en menor caso, el litio.

Explicó que ese impacto negativo no solo sucedería por una menor demanda directa, sino también porque "cuando China reduce sus importaciones, puede generar también una caída de los precios internacionales de algunas commodities".