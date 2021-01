Divisas: ¿exportadores tienen u$s5.300 M?

Los intentos del gobierno para lograr que los exportadores liquiden más rápidamente el fruto de sus operaciones no estaría dando resultado. En octubre la diferencia entre devengado y caja era de u$s5049 millones, en septiembre fue de u$s 4.491 millones, y en agosto de u$s4.130. En concreto, el comercio exterior argentino cerró noviembre con un superávit de u$s450 millones. El resultado del flujo de caja del anteúltimo mes de 2020 se debió a cobros de exportaciones por u$s 4196 millones y pagos de importaciones por u$s3.746 millones, de acuerdo con datos del BCRA. En el acumulado, se verificaron ingresos en concepto de ventas al exterior por u$s45.703 millones, lo cual marcó una diferencia de u$s5.293 millones en menos respecto de las u$s50,996 millones que declara el INDEC. Por otro lado, las compras acumularon u$s38.138 millones, lo que marcó una diferencia de u$s361 millones en menos respecto de los u$s38.499 millones que informó el organismo estadístico.