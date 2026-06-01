El Gobierno bonaerense lanzó un programa especial para reforzar lectura y escritura en alumnos que ingresan a la secundaria

La iniciativa estará destinada a estudiantes de primer año de escuelas públicas y privadas con aporte estatal. El gobierno bonaerense asignará hasta 6.500 módulos docentes adicionales para fortalecer las trayectorias educativas y atender dificultades detectadas en las evaluaciones realizadas al inicio del ciclo lectivo.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un nuevo programa de apoyo escolar destinado a estudiantes que comenzaron este año la escuela secundaria, con el objetivo de reforzar las prácticas de lectura y escritura y acompañar las trayectorias educativas durante los primeros meses del nivel.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense por la Dirección General de Cultura y Educación , que conduce Flavia Terigi , y establece la creación del Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) .

Según la normativa, el programa se implementará entre el 18 de mayo y el 30 de septiembre de 2026 y alcanzará a estudiantes de primer año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada con aporte estatal, incluyendo establecimientos de educación técnica y artística.

Desde la cartera educativa explicaron que la decisión surge tras las evaluaciones de escritura realizadas a todos los alumnos que ingresaron al nivel secundario al comienzo del ciclo lectivo, donde se detectaron "dificultades específicas" en parte de los estudiantes que pueden afectar la adquisición de los saberes propios de la escuela secundaria.

La resolución señala que la transición entre la primaria y la secundaria requiere acciones específicas de acompañamiento y sostiene que resulta necesario "fortalecer la lectura y la escritura como prácticas necesarias para el inicio y progreso de las y los estudiantes en la escuela secundaria" .

Para llevar adelante la iniciativa, la Dirección General de Cultura y Educación dispuso la asignación adicional de módulos docentes del programa FORTE, una herramienta creada durante los últimos años para reforzar las trayectorias educativas. Los nuevos recursos estarán destinados exclusivamente al desarrollo de actividades pedagógicas vinculadas con lectura y escritura.

La normativa establece que los docentes serán designados entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre y que la asignación adicional no podrá superar los 6.500 módulos FORTE para todo el período de vigencia del programa.

La medida se enmarca en el nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria, aprobado por la provincia en 2024, que incorporó el denominado Tramo de Inicio Acompañado (TIA) para estudiantes de primer año. Ese esquema busca facilitar la adaptación al nuevo nivel educativo mediante estrategias destinadas a fortalecer hábitos de estudio, organización del tiempo y participación en las propuestas pedagógicas.

Con esta decisión, la administración bonaerense profundiza las políticas de acompañamiento escolar orientadas a reducir las dificultades de aprendizaje en el ingreso a la secundaria y a mejorar la continuidad de las trayectorias educativas en uno de los momentos considerados más críticos del sistema educativo.