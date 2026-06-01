Designan a los directores de la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó los primeros nombramientos en la entidad creada para administrar la cobertura médica de las fuerzas de seguridad. Los cargos serán ad honorem y tendrán una duración de cuatro años.

El Gobierno avanzó en la puesta en marcha de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) al designar a tres integrantes de su directorio, el organismo creado este año para administrar la cobertura de salud del personal de las fuerzas de seguridad federales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 486/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional , publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva . Los nombramientos tendrán carácter ad honorem y regirán desde el 26 de mayo.

Los directores designados son el prefecto general retirado Ricardo Alberto Fortini, en representación de la Prefectura Naval Argentina ; el comandante mayor Andrés Esteban Barrera, por la Gendarmería Nacional Argentina ; y el magíster Fernando Andrés Domínguez, en representación del Ministerio de Seguridad Nacional .

La resolución también establece que Domínguez quedará facultado para ejercer la representación legal y administrativa de la obra social en caso de ausencia del presidente del directorio.

La OSFFESEG fue creada en febrero mediante el Decreto 88/2026 como un ente autárquico con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. Su conducción estará a cargo de un directorio integrado por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes.

Según la normativa vigente, los integrantes del directorio serán designados y removidos por el titular del Ministerio de Seguridad Nacional, tendrán mandatos de cuatro años y deberán acreditar experiencia e idoneidad en tareas de administración y gestión.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que la incorporación de los funcionarios era necesaria para completar la conformación de las autoridades de la nueva entidad y destacaron que los designados cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.

Una vez completada su estructura de conducción, la obra social deberá avanzar en la elaboración de su reglamento interno, la definición de su estructura orgánica y la contratación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Entre las tareas previstas también figuran la implementación de sistemas operativos, la habilitación de una sede administrativa y la aprobación del programa médico que brindará cobertura a los integrantes de las fuerzas federales de seguridad.