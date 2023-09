FCI: los money market concentran ya más de la mitad de la industria

El punto para el mercado ahora es determinar si no está llegando el momento de hacer una reformulación de cartera. Es claro que esa preferencia por la alta liquidez en pesos se explica en el hecho de que el Gobierno prometió mantener el tipo de cambio inalterado hasta octubre, o hasta después de las elecciones. Pero los operadores tienen un horizonte de 80 días, pasado ya un eventual balotaje que definiría cómo seguiría la historia de la economía argentina en 2024. Allí, las cosas no están tan claras. Se piensa que el Gobierno podría no aguantar tanto tiempo el tipo de cambio. Los datos del tipo de cambio real multilateral del Banco Central, por caso, indican que el margen que le dio la devaluación al dólar, se vuelve a cerrar por la inflación. En ese escenario muchos creen que el Ministerio de Economía y el Banco Central no podrán sostener un nuevo retraso del tipo de cambio y ampliación de la brecha.