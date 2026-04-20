Más opciones para dolarizarse: lanzan nuevos Cedears de ETF para invertir en el S&P 500, América Latina y commodities

Con los nuevos Cedears de ETF, los inversores locales suman exposición a sectores estratégicos, mercados emergentes y las principales compañías de EEUU.

Con los nuevos Cedears de ETF, los inversores locales suman exposición a sectores estratégicos, mercados emergentes y las principales compañías de EEUU.

El mercado de capitales argentino sigue ampliando su oferta de instrumentos para invertir en el exterior sin salir del sistema local. En este contexto, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) incorporó cuatro nuevos Cedears de ETF , una alternativa que permite acceder a carteras diversificadas de activos globales operando en pesos o dólares.

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Los nuevos instrumentos corresponden a los ETF Global X Copper Miners (COPX), iShares Latin America 40 (ILF), iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) y iShares Core S&P 500 (IVV).

Con esta incorporación, los inversores locales suman exposición a sectores estratégicos, mercados emergentes y las principales compañías de EEUU.

El COPX (Global X Copper Miners) brinda exposición a compañías mineras de cobre a nivel global. Replica un índice compuesto por productores de este metal, considerado clave para la transición energética y el desarrollo de tecnologías como vehículos eléctricos y energías renovables. Es un ETF más cíclico, vinculado al precio de los commodities y al crecimiento global.

Por su parte, el ILF (iShares Latin America 40) concentra las principales 40 empresas de América Latina, con fuerte peso de Brasil, México y Chile. Incluye compañías de sectores como energía, finanzas y consumo, por lo que funciona como una apuesta al crecimiento de mercados emergentes de la región.

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El ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA) introduce una variante más moderna: selecciona empresas estadounidenses en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). De esta manera, combina exposición a grandes compañías de EEUU con un enfoque sustentable, cada vez más demandado a nivel global.

Finalmente, el IVV (iShares Core S&P 500) replica el índice S&P 500, es decir, las 500 empresas más grandes de EEUU. Se trata de uno de los ETF más utilizados a nivel mundial como base de carteras de largo plazo, dado su alto nivel de diversificación y su correlación con el desempeño de la economía estadounidense.

En busca de la diversificación

Estos instrumentos tienen en común que permiten invertir en una cartera diversificada mediante un solo activo, lo que reduce el riesgo específico frente a la compra de acciones individuales.

Además, al estar atados a activos del exterior, funcionan como cobertura frente a la devaluación del peso.

La incorporación de estos cuatro nuevos Cedears refuerza una tendencia clara: el creciente interés de los inversores argentinos por dolarizar y globalizar sus portafolios.

Con más opciones disponibles, el mercado local se acerca cada vez más a los estándares internacionales, ofreciendo herramientas para capturar oportunidades en distintos sectores y regiones del mundo.