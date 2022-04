La Fed bombardea por saturación y los mercados se sacuden

Agrega Powell: “Mi objetivo es bajar la inflación sin causar una recesión”. La inflación es demasiado alta y el mercado de trabajo está muy robusto, machaca hace tiempo. De ahí, la prisa, la munición de mayor calibre, la intención de comenzar también la poda de la hoja de balance. La firmeza del dólar no es resorte de la FED, pero se agradece. “Haremos lo mejor que se pueda para lograr un aterrizaje suave”. Ya se dijo que, como su nombre no lo indica, estará sembrado de brusquedades, exitoso o no. Es que hasta el aterrizaje perfecto (Greenspan 1994-1995, según Alan Blinder) creó un Efecto Tequila. Greenspan, quien nunca permitió que la inflación le ganara la cuerda, aun así necesitó un “crescendo” en la suba de tasas. Empezó con un cuarto de punto, pasó de inmediato a medio, y asestó un mandoble de tres cuartos de punto a mitad de la faena. En cambio, Powell arranca con notable rezago.