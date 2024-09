Federico Sturzenegger: "El sistema de 'cese laboral' le va a permitir a los empresarios diseñar su propia reforma"

En ese sentido, Sturzenegger explicó que el sistema actualmente se implementa con los trabajadores de la Construcción, ya que las obras tienen un tiempo determinado en el que se llevan a cabo, pero en otros ámbitos laborales se puede implementar distinto. Gracias a este sistema de cese, "el Gobierno no va a definir la reforma laboral, la van a definir los empresarios" y será "en total libertad" .

Lo que decidan los empresarios y los sindicatos, según precisó el funcionario, no es obligatorio ni para las compañías ni para los trabajadores, con lo cual pueden decidir no participar. "Esto quiere decir que, cuando las cúpulas estén pensando -en el marco normativo- no van a poder hacer que sea bueno para los de arriba y malo para los de abajo. El sistema sólo va a caminar si es bueno para el trabajador y la empresa", agregó.

Sturzenegger defendió la desregulación

El funcionario defendió la desregulación llevada a cabo por el Gobierno de Javier Milei, entre las que enumeró la internet satelital, los alquileres, las conexiones de vuelos, importación de autopartes, entre otros.

"En nuestra estructura regulatoria estamos demasiado sesgados hacia controlar y prevenir excesivamente riesgos, sin tener en cuenta que ese exceso de regulación al final destruye mucha más actividad que los riesgos que emitía", apuntó Sturzenegger y añadió que ese fenómeno se enmarca en una "cultura" o "ideología" de que "el Estado nos va a resolver todos los problemas, y eso también ayuda a justificar este tipo de reformas".

Además, incluyó otro punto que el Gobierno tiene en cuenta para su gestión que es "construir ciertos marcos normativos que hagan que la economía funcione mejor", más allá de la desregulación.

El ministro confirmó que tiene en carpeta por lo menos 200 desregulaciones y otros 65 proyectos de ley más. Entre ellas, adelantó que enviará un proyecto de "reforma educativa", que estaba en la ley Bases, uno de "modificación de justicia", otro de "divorcio simplificado" y la tan adelantada "ley hojarasca", que deroga 75 leyes.