La advertencia de Sturzenegger sobre la letra chica de los bonos

Fede Sturzenegger on Twitter ¿Será posible evitar el default? Ahora que la oferta está lanzada lo que importa en un mercado tan profesionalizado como éste es la letra chica de los bonos. Mi impresión es que hay cláusulas que van a hacer difícil evitar el default. Abro breve hilo. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 27, 2020

“¿Será posible evitar el default? Ahora que la oferta está lanzada lo que importa en un mercado tan profesionalizado como éste es la letra chica de los bonos. Mi impresión es que hay cláusulas que van a hacer difícil evitar el default”, comenzó afirmando el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

Sturzenegger afirmó que el país tiene antecedentes de “elegir el camino del default ignorando los detalles técnicos”. “El caso más famoso cabe a los bonos FRAN de 1998. Se emitieron 300 millones pero ciertas cláusulas lo convirtieron después del default en una deuda de 6000 millones. Una catástrofe”, argumentó.

Fede Sturzenegger on Twitter Argentina tiene antecedentes de elegir el camino del default ignorando los detalles técnicos. El caso más famoso cabe a los bonos FRAN de 1998. Se emitieron 300 millones pero ciertas cláusulas lo convirtieron después del default en una deuda de 6000 millones. Una catástrofe. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 27, 2020

Para el ex titular del Banco Central, el país corre el riesgo de repetir la historia con el bono Centenario (AC17), emitido por el gobierno del que formó parte. En este marco, sostuvo que “los bonos (el Centenario entre ellos) tienen una cláusula que dice que si hay default los acreedores pueden reclamar judicialmente ipso facto el capital y los intereses que se le deben a la fecha”.

“Pero el Centenario tiene una cláusula inusual en deuda soberana: la Make Whole Clause (MWC) que obliga al gobierno argentino a pagar el principal y todos los intereses (hasta 2117) si en algún momento quisiera rescatarlo. Nunca se explicó porque este bono incluyó esta cláusula”, manifestó.

“El fallo Cash vs Wilmington, de 2016, se refiere a una empresa con bonos con ´Make Whole Clause´ que entró en default. El juez consideró eso una decisión voluntaria del emisor y entendió que se gatillaban las obligaciones”, detalló. Sturzenegger consideró que si se aplicara la misma lógica al bono Centenario implicaría transformar un pago de u$s 2.000 millones en uno de u$s 14.000, “comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende (Martín) Guzmán”.

Fede Sturzenegger on Twitter Los precios de mercado no reflejan esta visión, ni se sabe siquiera si el fallo Cash vs Wilmington aplica (yo creo q no debería). Pero hay q estar preparado. Sino, en vez de demostrarle al mundo como se hace una reestructuración daremos un nuevo ejemplo de cómo no debe hacerse. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 27, 2020

Según el economista, “si ese fuera el pago posible en un fallo judicial será difícil lograr un acuerdo voluntario en este título”.