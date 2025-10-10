El mágico rincón de Buenos Aires para disfrutar de una atracción única y una tranquilidad especial

La provincia de Buenos Aires es un destino ideal para quienes disfrutan del turismo local . Sus extensos paisajes, que van desde playas y sierras hasta lagunas y pueblos rurales, invitan a hacer escapadas todo el año. Cada rincón tiene su encanto particular, y muchos de ellos combinan historia, naturaleza y hospitalidad con la calma propia del interior bonaerense.

Entre esos lugares especiales se encuentra Chapalcó , un pequeño y encantador balneario que sorprende por una curiosidad geográfica única: su laguna está situada por debajo del nivel del mar . Este fenómeno natural, poco común en Argentina, junto con su entorno tranquilo y su aire puro, lo convierten en un sitio perfecto para desconectarse del ruido y disfrutar del contacto con la naturaleza.

Uno de los pueblos más lindos y escondidos de la Provincia, con una atracción única.

Chapalcó es una localidad del partido de Adolfo Alsina , en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Está situada a unos 540 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y a aproximadamente 30 kilómetros de Carhué, la ciudad cabecera del partido. Se accede principalmente por la Ruta Provincial 60 y la Ruta Nacional 33, que conectan la región con Bahía Blanca, Pigüé y Trenque Lauquen.

En un radio de 30 kilómetros se encuentran otros pequeños pueblos rurales como Rivera, Villa Maza y Gascón , además de la famosa Laguna Epecuén , uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. Chapalcó conserva el espíritu de las antiguas colonias rurales bonaerenses, con calles tranquilas, casas bajas y un entorno de campo que invita al descanso.

Qué se puede hacer en Chapalcó

El principal atractivo de la localidad es la laguna Chapalcó, ubicada a unos 2,5 metros por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en una rareza geográfica dentro de la provincia. Este espejo de agua es ideal para actividades náuticas como kayak, remo y pesca deportiva, además de ser un lugar muy visitado por los amantes de la fotografía y la observación de aves.

El balneario cuenta con campings, áreas de picnic y senderos naturales, lo que lo vuelve perfecto para disfrutar de jornadas al aire libre en familia. También se pueden realizar caminatas por los alrededores, paseos en bicicleta y avistajes del atardecer sobre la laguna, uno de los espectáculos más encantadores del lugar. Además, Chapalcó mantiene su carácter de pueblo tranquilo, ideal para quienes buscan una escapada sin multitudes.

Cómo ir hasta Chapalcó

Para llegar a Chapalcó desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Riccheri y luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta Saladillo. Desde ahí, se enlaza con la Ruta Nacional 65 hacia 9 de Julio y luego con la Ruta Nacional 33 en dirección a Pigüé. Finalmente, se toma la Ruta Provincial 60 hasta llegar al partido de Adolfo Alsina y seguir los desvíos señalizados hacia Chapalcó.

El viaje en auto dura aproximadamente seis horas y media, y ofrece un recorrido pintoresco por el interior bonaerense, pasando por campos, lagunas y pueblos rurales. Es una travesía perfecta para quienes buscan conocer un rincón distinto de la provincia y disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos.