Después del 10 de octubre de 2025: cuáles son los feriados que le quedan al año







El Gobierno adelantó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre para generar un fin de semana largo y fomentar el turismo.

Todavía restan jornadas de feriados inamovibles y trasladables en 2025, como el Día de la Soberanía Nacional en noviembre.

Este décimo mes del año llegó con novedades en el calendario nacional de feriados. El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, realizó modificaciones en la aplicación de los días trasladables, es decir, aquellos que caen en sábado o domingo y pueden ser reubicados para generar fines de semana largos.

Con esta medida, buscan impulsar el turismo y dinamizar la economía en un contexto económico complejo, ofreciendo a los argentinos más oportunidades para planificar escapadas. Un caso concreto de esta nueva reglamentación se da con el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año no se celebrará en su fecha habitual. En cambio, será adelantado al viernes 10. ¡Conocé todos los detalles!

Calendario

Por qué es feriado el viernes 10 de octubre de 2025 El viernes 10 de octubre será feriado en todo el país porque el Gobierno Nacional dispuso el traslado del Día de la raza, que tradicionalmente se conmemora cada 12 de octubre.

En 2010, un decreto del entonces gobierno nacional cambió el nombre de la fecha y se lo nombró Día del Respeto a la Diversidad Cultural para transformarse en una jornada de reflexión sobre la pluralidad de identidades, el legado de los pueblos originarios y los procesos de colonización. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei le devolvió el antiguo nombre.

A partir del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial el 28 de agosto, la Jefatura de Gabinete fue la responsable de definir el traslado de estas fechas cuando coinciden con sábados o domingos. En esta ocasión, se optó por adelantarlo, con el objetivo de generar un nuevo fin de semana largo y así incentivar el turismo en distintas provincias. Según la normativa, estos feriados pueden pasar al lunes inmediato o al viernes anterior, y en este caso se eligió la segunda opción. Calendario Feriado Depositphotos Calendario nacional de feriados 2025 Feriados inamovibles restantes Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre)

