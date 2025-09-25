Festival de ofertas: este supermercado ofrece grandes descuentos en electrónica y terminan hoy, 25 de septiembre 2025

La cadena de supermercados Carrefour ofreció desde el pasado jueves un Festival de Ofertas. Este se encuentra vigente hasta hoy, 25 de septiembre, y en él los usuarios podrán comprar distintos electrodomésticos y productos de electrónica con grandes descuentos y, en la mayoría de casos, con varias cuotas.
Descubrí todos los descuentos y cuotas a los que podrás acceder durante todo el día para ahorrar en productos de tecnología.
Entre las ofertas de esta jornada, las más destacadas están dirigidas a los televisores y smart TVs, aires acondicionados y heladeras. Los compradores de la cadena francesa podrán acceder a entre 3 y 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 50%.
Carrefour: Ofertas en electrónica hasta hoy, 25 de septiembre
Hasta hoy, los clientes de Carrefour podrán acceder a la compra smart TVs, heladeras, notebooks, lavarropas y aires acondicionados con hasta 12 cuotas sin interés. Por otro lado, podrán optar por obtener hasta un 30% de descuento en estos mismos productos, pero solo al abonar en un pago.
Por otra parte, también se podrán aprovechar hasta 9 cuotas sin interés en la compra de celulares, freezers, cocinas, parlantes y torres de sonido, No obstante, como en el caso de los productos anteriores, los clientes podrán elegir comprar sus artículos con un pago, lo que les permitirá acceder a hasta un 25% de descuento.
Además, a estas promociones se suma un 2x1 en distintos pequeños electrodomésticos y productos de sonido, como pavas eléctricas, aspiradoras, parlantes y barras. Asimismo, algunos elementos de electro también cuentan con un 50% de descuento y se podrán comprar con 3 cuotas fijas o sin interés.
