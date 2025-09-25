Festival de ofertas: este supermercado ofrece grandes descuentos en electrónica y terminan hoy, 25 de septiembre 2025







Descubrí todos los descuentos y cuotas a los que podrás acceder durante todo el día para ahorrar en productos de tecnología.

El Festival de Ofertas de Carrefour estará disponible hasta hoy, 20 de septiembre.

La cadena de supermercados Carrefour ofreció desde el pasado jueves un Festival de Ofertas. Este se encuentra vigente hasta hoy, 25 de septiembre, y en él los usuarios podrán comprar distintos electrodomésticos y productos de electrónica con grandes descuentos y, en la mayoría de casos, con varias cuotas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las ofertas de esta jornada, las más destacadas están dirigidas a los televisores y smart TVs, aires acondicionados y heladeras. Los compradores de la cadena francesa podrán acceder a entre 3 y 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 50%.

Carrefour: Ofertas en electrónica hasta hoy, 25 de septiembre carrefour.jpg

Hasta hoy, los clientes de Carrefour podrán acceder a la compra smart TVs, heladeras, notebooks, lavarropas y aires acondicionados con hasta 12 cuotas sin interés. Por otro lado, podrán optar por obtener hasta un 30% de descuento en estos mismos productos, pero solo al abonar en un pago.

Por otra parte, también se podrán aprovechar hasta 9 cuotas sin interés en la compra de celulares, freezers, cocinas, parlantes y torres de sonido, No obstante, como en el caso de los productos anteriores, los clientes podrán elegir comprar sus artículos con un pago, lo que les permitirá acceder a hasta un 25% de descuento.

Además, a estas promociones se suma un 2x1 en distintos pequeños electrodomésticos y productos de sonido, como pavas eléctricas, aspiradoras, parlantes y barras. Asimismo, algunos elementos de electro también cuentan con un 50% de descuento y se podrán comprar con 3 cuotas fijas o sin interés.

Temas Supermercados

oferta