El consumo no levanta: ventas en supermercados cayeron por sexto mes consecutivo en septiembre









A precios constantes, la facturación cayó 0,2% a nivel intermensual, pese a acumular una variación del 2,7% en lo que va del año.

El consumo no levanta cabeza en los supermercados en la segunda mitad del año. Mariano Fuchila

El consumo sigue sin mostrar señales de recuperación en la segunda mitad del año tras retroceder 0,2% desestacionalizado a nivel intermensual y registrar seis caídas consecutivas a septiembre. En tanto, las ventas mayoristas se contrajeron un 5,2% y extienden su racha negativa.

Este miércoles, el Indec dio a conocer su último informe del sector, donde se constata una caída de 0,8% interanual frente al mismo período de 2024, pese a que el índice de ventas presenta una variación acumulada creciente de 2,7% entre enero y septiembre.

A precios corrientes las ventas totalizaron $1.962.363,0 millones, lo que representa un incremento de 23,8% respecto al mismo mes de 2024. Los grupos de artículos que presentaron los aumentos más significativos en su variación interanual fueron los de "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar", con 53,4%; "Carnes", con 45,2%; "Alimentos preparados y rotisería", con 35,2%; y "Otros", con 34,8%.

En el desglose por medios de pago, el 16,2% de las ventas se hizo en efectivo, el 26,4% mediante tarjetas de débito, el 44,1% con tarjetas de crédito, y el 13,3% a través de otros medios de pago.

Las ventas mayoristas tuvieron la peor baja de 2025 Por su parte, las ventas a nivel mayorista cayeron 5,2% en términos mensuales en septiembre y anotaron la peor baja en lo que va de 2025 y el punto más bajo desde diciembre del año pasado.

A nivel intermensual, el retroceso es incluso mayor y ya alcanza el 13,1%, mientras que el acumulado enero-septiembre de 2025 registra una variación negativa 7,4%. Medidas a precios corrientes, las ventas totales sumaron $287.852,7 millones, es decir, un incremento de 7,9% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos contra el mismo período del año anterior fueron: "Carnes", con 29,9%; "Panadería", con 15,6%, "Bebidas", con 13,3%; y "Almacén", con 12,4%.