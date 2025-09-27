Fin de mes: ¿En qué días conviene ir a estos supermercados y tener las mejores ofertas?

Hay bancos y billeteras digitales que ofrecen beneficios exclusivos en la semana para quienes hagan sus compras.

Estos supermercados ofrecen los mejores descuentos durante toda la semana.

Como llegaron los últimos días del mes, son muchos los argentinos que reorganizan su presupuesto para que les alcance hasta el próximo sueldo. Es por eso que los supermercados más grandes del país lanzan descuentos especiales para clientes de bancos y apps de pago.

En esta oportunidad, tanto Coto como Carrefour son los que cuentan un cronograma semanal de rebajas y reintegros en productos seleccionados. Con esta información, uno puede planificar mejor sus compras y aprovechar los topes de devolución de cada promoción.

El supermercado Coto distribuye sus beneficios por jornada y entidad financiera:

Además, existen beneficios para jubilados, titulares de ANSES y clientes con la tarjeta de crédito Coto TCI, que suman descuentos adicionales en productos seleccionados.

Días para ahorrar en Carrefour

Carrefour también se distribuye según el día de la semana con rebajas específicas para cada medio de pago:

Miércoles: Cuenta DNI ofrece 10% sin tope, BNA+ MODO 30% con tope de $12.000 y Patagonia 35% para plan sueldo hasta $20.000 mensuales.

Cuenta DNI ofrece sin tope, BNA+ MODO con tope de $12.000 y Patagonia para plan sueldo hasta $20.000 mensuales. Jueves: Mercado Pago te da hasta un 15% con dinero en cuenta.

Mercado Pago te da hasta un con dinero en cuenta. Viernes: Santander MODO 25% hasta $20.000 al mes.

Santander MODO hasta $20.000 al mes. Sábados: BBVA 25% para plan sueldo con tope de $20.000 mensuales.

A esto se le suman tres cuotas sin interés con Galicia, descuentos permanentes del 10% para jubilados durante toda la semana y devoluciones en cheques Carrefour los martes, que pueden usarse para compras futuras.