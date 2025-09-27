ARCA tiene un nuevo plan de pagos para deudores pero sólo este grupo podrá acceder

El proyecto incluye planes de hasta 18 cuotas y tasas reducidas, con requisitos diferenciados para pymes, medianas firmas y organizaciones sin fines de lucro.

ARCA lanzó un régimen para compañías y entidades en crisis que permite regularizar obligaciones vencidas posteriores al concurso o quiebra.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) , el organismo que reemplazó a la AFIP en 2023, presentó un nuevo plan de facilidades de pago destinado a un grupo muy específico de contribuyentes que atraviesan situaciones críticas.

La medida, oficializada mediante la Resolución General 5759/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca darle un respiro financiero a empresas y entidades que, pese a estar en concurso preventivo de acreedores o incluso en estado de quiebra, mantienen la continuidad de sus operaciones .

El programa entrará en vigencia este viernes 26 de septiembre y permite regularizar deudas fiscales y de la seguridad social generadas después de la declaración de concurso o quiebra, ofreciendo un esquema de cuotas con condiciones diferenciadas según el perfil de cada contribuyente.

El plan de ARCA no está abierto a todos los titulares, sino que fue diseñado de manera específica para quienes atraviesan procesos judiciales vinculados a su situación económica. Podrán acceder las personas y empresas que se encuentren en concurso preventivo de acreedores o en quiebra con continuidad de actividad comercial.

En la práctica, esto significa que el beneficio se limita a quienes lograron sostener su funcionamiento a pesar de la crisis, evitando un cierre definitivo. El proyecto abarca deudas tributarias y de la seguridad social, y que hayan vencido hasta dos años después de notificar el estado crítico.

En este sentido, el régimen establece condiciones diferenciadas:

Pequeños contribuyentes, micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro : podrán ingresar al plan sin realizar un pago inicial.

: podrán ingresar al plan sin realizar un pago inicial. Medianas Empresas Tramo 1 : tendrán que abonar un anticipo equivalente al 1% del total de la deuda.

: tendrán que abonar un anticipo equivalente al 1% del total de la deuda. Medianas Empresas Tramo 2 y demás contribuyentes: deberán realizar un pago a cuenta del 3%.

En todos los casos, el financiamiento podrá extenderse hasta un máximo de 18 cuotas, con una tasa de interés que se corresponde con la de resarcitorio vigente, actualmente en 2,75% mensual, según lo establecido por el Ministerio de Economía. Además, la normativa actualizó el monto mínimo para pagos a cuenta y plazos, elevándolo de $2.000 a $50.000.

ARCA

Guía paso a paso: cómo acceder al plan de pagos

Para quienes reúnan las condiciones y deseen adherirse, el trámite se realiza de manera digital a través del sistema de gestión de ARCA. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Accedé al sitio web oficial de ARCA con tu clave fiscal. Dentro del menú de “Planes de facilidades de pago”, seleccioná el especial para contribuyentes en concurso o quiebra con continuidad. Indicá las obligaciones impositivas y/o de la seguridad social que querés regularizar, siempre que se ajusten al criterio de deudas posteriores a la presentación en concurso o declaración de quiebra. El sistema calculará automáticamente el anticipo que corresponda según el tipo de contribuyente (0%, 1% o 3%) y ofrecerá un plan de hasta 18 cuotas. Una vez verificados los datos y aceptadas las condiciones, deberás confirmar la solicitud. Luego, se generará el comprobante con el detalle de las cuotas y vencimientos, que podrán abonarse mediante los medios de pago habilitados.

La resolución también aclara que cada obligación podrá ser incluida en un único plan, lo que implica que no es posible subdividir deudas para multiplicar los beneficios.