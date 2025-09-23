Las mega ofertas en productos de bazar que ofrece este supermercado para hoy, martes 23 de septiembre

Esta cadena de supermercados presenta una batería de ofertas en el sector bazar para que puedas renovar el estilo de tu cocina.

Coto se consolidó como una de las cadenas de supermercados más reconocidas del país gracias a su política de precios competitivos y constantes ofertas. Además de la variedad de descuentos, la marca supo instalar la idea de que siempre es posible encontrar un precio más bajo en sus góndolas.

Esa combinación entre promociones y presencia en distintos puntos del país le permite mantener una base de clientes fieles. En los últimos días anunció que sumará una batería de ofertas en el sector bazar con productos en rebaja para renovar algunas habitaciones de tu hogar.

Coto lanzó una serie de descuentos del 50% en productos de bazar , con opciones que van desde vajilla básica hasta utensilios de cocina . Entre las ofertas se incluyen platos, vasos, copas y fuentes de vidrio, todos a mitad de precio, lo que permite sumar artículos de uso diario a un costo mucho más bajo.

El beneficio también alcanza a productos prácticos para el hogar , como perchas, macetas y organizadores. Con la rebaja, estos artículos quedan en un rango de precios accesible, lo que facilita resolver necesidades cotidianas sin gastar de más.

Además, se destacan las productos de cocina, ollas y sartenes de marcas reconocidas, también con el 50% OFF. De esta manera, el sector bazar se convierte en un punto clave de la promoción, con opciones concretas para renovar o completar el equipamiento del hogar a menor costo.

Descuentos bancarios para los martes de septiembre

Los martes, los clientes de Coto pueden acceder a importantes beneficios bancarios que permiten ahorrar en cada compra. Con tarjetas de crédito y débito del banco Supervielle, se aplica un 25% de descuento, sin tope de reintegro, lo que representa una oportunidad clara para reducir el ticket final en compras grandes.

Además, quienes formen parte del programa Identité de Supervielle cuentan con un beneficio aún mayor: 30% de ahorro con tarjetas de crédito del banco, también sin tope de reintegro. Esta doble propuesta convierte a los martes en el día ideal para planificar las compras y aprovechar al máximo los descuentos vigentes.