SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de septiembre 2025 - 06:00

¡Ofertas de primavera! Aprovechá promociones exclusivas en este supermercado para tu próxima juntada con amigos

Accedé a descuentos imperdibles en cervezas, gaseosas, snacks, helados y alimentos frescos, y organizá tus reuniones del fin de semana sin gastar de más.

Encontrá ofertas especiales en alimentos, bebidas y productos de limpieza en las sucursales físicas de la cadena y en su tienda online.&nbsp;&nbsp;

Encontrá ofertas especiales en alimentos, bebidas y productos de limpieza en las sucursales físicas de la cadena y en su tienda online.   

Con la llegada de la primavera, los días son más largos, las temperaturas más agradables y las ganas de compartir al aire libre se multiplican. Es el momento ideal para organizar reuniones con amigos en balcones, terrazas o patios, disfrutando del sol y la naturaleza.

Pensando en estas juntadas, muchos buscan aprovechar ofertas y promociones en alimentos, bebidas y productos esenciales para que cada encuentro sea especial sin descuidar nuestro bolsillo. Y Supermercados DIA, es la mejor opción. La compañía se suma a esta temporada con descuentos exclusivos que facilitan preparar picnics, asados o meriendas, permitiendo que la estación más alegre llegue con mucho sabor y ahorro.

Informate más
supermercados-dia.jpg

"Especial primavera" en DIA

En este año, el "Especial primavera" se combina con la celebración del aniversario de DIA, con más promociones y descuentos. Las ofertas están disponibles tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online, lo que permite a los clientes acceder a los productos que necesitan de manera cómoda y segura.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

  • ¡Llegó el 2x1 a DIA! Se incluyen cervezas, yogures, leches, quesos, gaseosas, fiambres, vino, jugos, helados y snacks de marcas como La Serenísima, Freddo, Pringles, Lays, Pep, Lario, Scheneider, Corona, Grolsch, Coca Cola, Swift, Patagonia, Villavicencio, Quilmes, Doritos, Pepsi, Adler y Tang.
  • Aprovechá hasta 35% de descuento en artículos de limpieza como jabones, desodorantes de ambiente, desinfectantes y ambientadores de la firma SCJhonson, donde están Glade, Blem, Lysoform y Pato.
  • Accedé a un 25% de ahorro en bebidas seleccionadas de Bumm, Ramazzotti y Buhero Negro.
  • 50% de descuento en productos de higiene y cuidado personal como acondicionadores, shampoo, mascarillas de tratamiento capital, jabones, desodorantes y pasta dental. Sedal, Dove, TRESemmé, Oral-B, Colgate, Ladysoft, Kotex, Always, Nosotras y Plusbelle son algunas de las compañías participantes.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias