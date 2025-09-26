¡Ofertas de primavera! Aprovechá promociones exclusivas en este supermercado para tu próxima juntada con amigos







Accedé a descuentos imperdibles en cervezas, gaseosas, snacks, helados y alimentos frescos, y organizá tus reuniones del fin de semana sin gastar de más.

Encontrá ofertas especiales en alimentos, bebidas y productos de limpieza en las sucursales físicas de la cadena y en su tienda online.

Con la llegada de la primavera, los días son más largos, las temperaturas más agradables y las ganas de compartir al aire libre se multiplican. Es el momento ideal para organizar reuniones con amigos en balcones, terrazas o patios, disfrutando del sol y la naturaleza.

Pensando en estas juntadas, muchos buscan aprovechar ofertas y promociones en alimentos, bebidas y productos esenciales para que cada encuentro sea especial sin descuidar nuestro bolsillo. Y Supermercados DIA, es la mejor opción. La compañía se suma a esta temporada con descuentos exclusivos que facilitan preparar picnics, asados o meriendas, permitiendo que la estación más alegre llegue con mucho sabor y ahorro.

"Especial primavera" en DIA En este año, el "Especial primavera" se combina con la celebración del aniversario de DIA, con más promociones y descuentos. Las ofertas están disponibles tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online, lo que permite a los clientes acceder a los productos que necesitan de manera cómoda y segura.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

¡Llegó el 2x1 a DIA! Se incluyen cervezas , yogures, leches, quesos, gaseosas , fiambres , vino, jugos, helados y snacks de marcas como La Serenísima, Freddo , Pringles, Lays , Pep, Lario, Scheneider, Corona , Grolsch, Coca Cola , Swift, Patagonia, Villavicencio, Quilmes, Doritos, Pepsi , Adler y Tang.

a DIA! Se incluyen , yogures, leches, quesos, , , vino, jugos, y snacks de marcas como La Serenísima, , Pringles, , Pep, Lario, Scheneider, , Grolsch, , Swift, Patagonia, Villavicencio, Quilmes, Doritos, , Adler y Tang. Aprovechá hasta 35% de descuento en artículos de limpieza como jabones, desodorantes de ambiente, desinfectantes y ambientadores de la firma SCJhonson , donde están Glade, Blem, Lysoform y Pato.

en como jabones, desodorantes de ambiente, desinfectantes y ambientadores de la , donde están Glade, Blem, Lysoform y Pato. Accedé a un 25% de ahorro en bebidas seleccionadas de Bumm, Ramazzotti y Buhero Negro.

en bebidas seleccionadas de Bumm, Ramazzotti y Buhero Negro. 50% de descuento en productos de higiene y cuidado personal como acondicionadores, shampoo, mascarillas de tratamiento capital, jabones, desodorantes y pasta dental. Sedal, Dove, TRESemmé, Oral-B, Colgate, Ladysoft, Kotex, Always, Nosotras y Plusbelle son algunas de las compañías participantes.

