¡Ofertas en jeans! Aprovechá rebajas especiales en este supermercado para renovar tu ropa en primavera

La llegada de la primavera es la excusa ideal para renovar el placard y sumar básicos que nunca pasan de moda. Entre ellos, los jeans se llevan el protagonismo: cómodos, versátiles y combinables con cualquier look. Pero, sus altos precios suele ser un impedimento a la hora de añadirlos al carrito de compras .

Sin embargo, la buena noticia, es que Carrefour lanzó una promoción especial con importantes descuentos en distintos modelos, pensada para quienes buscan calidad y cuidar su bolsillo sin esperar a las liquidaciones de temporada.

La propuesta de la cadena francesa incluye talles y estilos variados de pantalones, polleras, camperas, camisas y accesorios para sumarle estilo, lo que convierte a esta campaña en una oportunidad ideal para actualizar el ropero con prendas que siempre resultan útiles. ¡Descubríla!

Desde el viernes 12 hasta el domingo 28 de septiembre , Carrefour lanzó su campaña "Especial Jeans" con descuentos imperdibles en la línea TEX. La propuesta incluye distintos modelos de pantalones, como slim, boyfriend, mom fit y cortes clásicos, con rebajas especiales que van desde los $32.000 y pueden alcanzar los $49.900.

También se suman shorts, bermudas, tote bags, camisas, gorras y camperas con promociones exclusivas que comienzan en $12.000. Para combinar estas prendas, la propuesta también ofrece descuentos en accesorios y complementos: remeras, tops, riñoneras e incluso zapatillas, permitiendo renovar el ropero de manera completa y a precios que comienzan en $15.900.

Además, podés obtener hasta 3 y 6 cuotas sin interés en tu compra superior a $50.000 y $100.000 respectivamente. Si querés conocer todo el catálogo de ofertas y las distintas liquidaciones en otros rubros, podés visitar el sitio web oficial del supermercado.

Otras promociones en Carrefour

Estos descuentos forman parte del Festival de Ofertas de Carrefour, una campaña que reúne promociones especiales en la tienda online y en sus sucursales físicas de todo el país. Entre las más destacadas, se encuentran: