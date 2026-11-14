El Financial Times se hace eco de la interna libertaria con Patricia Bullrich: "Javier Milei se enfrenta a la figura más popular de su gobierno"

El medio británico puso el foco en el distanciamiento entre el Presidente y la senadora, a quien señaló como una de las dirigentes con mejor imagen del país y una posible competidora electoral. Las diferencias por la agenda legislativa y las aspiraciones presidenciales profundizan las tensiones en La Libertad Avanza.

La disputa entre Javier Milei y Patricia Bullrich comenzó a trascender las fronteras argentinas y se instaló en la agenda de los medios internacionales. El diario británico Financial Times analizó las tensiones entre el Presidente y la senadora , una de las figuras de mayor peso electoral del oficialismo, y advirtió que las diferencias internas podrían poner a prueba la unidad de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El artículo presentó a Bullrich como " una legisladora veterana que aportó votantes centristas cruciales a Milei en 2023 " y puso el acento en el distanciamiento que se profundizó durante los últimos meses.

Uno de los últimos episodios que refleja el enfriamiento en la relación se produjo el pasado jueves, cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado anunció que impulsaría una ley para revertir parcialmente los recortes propuestos por el Ejecutivo al financiamiento de las personas con discapacidad. La decisión se sumó a una serie de movimientos que alimentaron las versiones sobre una eventual candidatura presidencial de la legisladora.

"Y como sigo recalcando, el país que estamos construyendo es uno que incluye a todos los argentinos, sin dejar a nadie atrás", escribió Bullrich en la red social X.

La respuesta indirecta de Milei llegó a través de Instagram. El Presidente publicó una imagen de un barco en llamas acompañada por un mensaje que avivó las especulaciones sobre la interna: "Hay quienes están dispuestos a hundir el barco cuando se dan cuenta de que no pueden ser capitanes".

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con…

Las diferencias reflejan un debate más amplio dentro de la coalición oficialista sobre el rumbo político y electoral, según se hizo eco el medio británico. Allí, puso el foco sobre las crecientes dudas de los aliados políticos y empresariales de Milei sobre el costo político de sostener un programa de ajuste sin moderaciones ni un discurso más empático.

En ese contexto, el Financial Times recordó que el Presidente calificó como una "estupidez colosal" las quejas de los argentinos por las dificultades para llegar a fin de mes.

El artículo también destacó los resultados de una encuesta realizada a fines de octubre por la consultora de Berensztein y el investigador de opinión D'Alessio Irol, que ubicó a Bullrich como la dirigente política con mejor imagen del país. Según el relevamiento, la senadora registró un 46% de imagen positiva y un 50% negativa, frente al 33% y el 60%, respectivamente, de Milei.

Archivo. Bullrich 2027, ¿el plan B? Senado

Lo cierto es que los guiños en las redes sociales que dejó Bullrich llegaron hasta Inglaterra. El medio también se hizo eco del posteo de la senadora en septiembre cuando, luego de recibir presiones de dirigentes libertarios para moderar sus cuestionamientos al Presupuesto 2027, difundió un video en el que escuchaba la canción "No me importa", de Lali.

Cabe recordar que la misma senadora ya había dejado abierta la posibilidad de competir por la Casa Rosada. El mes pasado, en una entrevista con Infobae, afirmó: “Me siento preparado para ser presidente. ¿El momento, la oportunidad, la situación? No es de eso de lo que estoy hablando ahora mismo”.

El Gobierno busca reactivar la mesa política en medio de las tensiones

Mientras la disputa entre Milei y Bullrich gana repercusión internacional, la Casa Rosada busca recuperar un ámbito de coordinación entre sus principales referentes. El Gobierno llevó adelante una nueva reunión de la mesa política, pactada para el próximo martes, en lo que será el primer encuentro después de casi un mes de interrupciones.

Archivo. La Mesa Política volverá a reunirse el próximo martes 17 de noviembre. @contrarelatoarg

La convocatoria fue impulsada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con el objetivo de retomar las reuniones que habitualmente reúnen al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al ministro de Economía, Luis Caputo; al asesor Santiago Caputo; a Eduardo "Lule" Menem y a la propia Bullrich.

El llamado fue cursado desde la oficina de Santilli al resto de los integrantes. Aunque habitualmente el encuentro se realiza a las 13 en la Casa Rosada, esta vez el horario podría modificarse por cuestiones de agenda. Por el momento, no se precisó si será por la mañana o por la tarde.

Formalmente, las reuniones habían quedado suspendidas durante tres semanas por los preparativos vinculados con la visita del papa León XIV, que alteró el cronograma habitual de la actividad política. Sin embargo, la reanudación también se produce en un contexto de fricciones entre los principales referentes de La Libertad Avanza, con las diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo y el creciente protagonismo de Bullrich como algunos de los principales focos de conflicto.

La agenda legislativa también estará presente en la discusión. Entre los temas que el oficialismo pretende impulsar aparecen la derogación de las PASO, la ley Malvinas y el Presupuesto 2027.

La reactivación del Congreso volvió a dejar expuestas las diferencias sobre las prioridades parlamentarias. Martín Menem planteó que la reforma electoral debe ocupar un lugar central en la agenda, en una señal dirigida a la conducción libertaria del Senado.

Sin embargo, Bullrich tiene otros objetivos inmediatos. La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta anticipó que buscará avanzar con el tratamiento del proyecto de discapacidad, una iniciativa que también genera diferencias con el Poder Ejecutivo.

La Casa Rosada pretende introducir modificaciones al texto aprobado en Diputados. La senadora, en cambio, aseguró que respetará el entendimiento alcanzado con los bloques dialoguistas y que llevará al debate la iniciativa tal como llegó desde la Cámara baja.

El desacuerdo profundizó las especulaciones sobre su relación con el Presidente y volvió a poner en discusión el lugar que ocupará en el armado electoral libertario.

A principios de noviembre, Bullrich encabezó un encuentro con 15 legisladores de La Libertad Avanza en el Senado. La reunión alimentó las versiones sobre un posible espacio de construcción propio y sobre sus aspiraciones de cara a 2027.

Dentro del oficialismo también hay sectores que ponen en duda sus intenciones y consideran que la senadora busca mantener abiertas sus posibilidades electorales, incluso frente a la agenda de reformas que impulsa Milei.

Una de las hipótesis que circula es que Bullrich podría evaluar una candidatura presidencial si el actual mandatario decidiera no competir por la reelección. La legisladora, sin embargo, evitó alimentar públicamente esa posibilidad y se concentró en defender el encuentro con sus compañeros de bloque.

En declaraciones a La Nación, negó que la reunión hubiera implicado un desafío a la conducción del Gobierno. “No crucé ningún límite”, sostuvo.

Con el distanciamiento cada vez más visible y las diferencias sobre el rumbo legislativo, la mesa política tendrá ahora el desafío de recomponer la coordinación interna en un oficialismo que empieza a mirar hacia 2027.