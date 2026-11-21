Se revierte tendencia y crece el consumo masivo con fuerte impacto del ecommerce + Agregar ámbito en









El registro de octubre mostró una suba del 0,9%, a partir del impulso que le dio el crecimiento interanual del comercio electrónico.

En contrapartida, fuerte caída en mayoristas.

Después de nueve meses consecutivos sin recuperación, el consumo masivo consiguió un leve crecimiento interanual y mensual. Aún así, la caída generalizada del año no logró recomponerse y presenta un retroceso del 2,3% en el período enero-octubre del 2026 con respecto al mismo período del año pasado.

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El cambio de tendencia que aún no se había registrado en el año significó una suba del 0,9% del consumo masivo en términos interanuales, junto a un crecimiento del 6,2% en comparación a septiembre. Los datos, relevados por la consultora Scentia, destacaron saltos en la compra de alimentos y "artículos impulsivos" del 7,5% y 16,5 respectivamente.

La principal explicación de este aumento tiene que ver con un impulso del comercio electrónico del 33,2%, más allá de los aumentos de kioscos y almacenes (1,6%), las farmacias (3,2%). Sin embargo, se registró un retroceso en las compras en supermercados del 0,3%; en los autoservicios independientes del 0,4%; y en los mayoristas del 6,4%.

Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en octubre En contrapartida, las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en octubre. La diferencia entre categorías es que el consumo masivo se refiere al tipo de producto (bienes de uso diario, alta rotación y compra frecuente), mientras que el consumo minorista corresponde a las ventas al consumidor final en pequeñas cantidades.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el comportamiento del consumo mostró diferencias entre los siete sectores relevados. Calzado y marroquinería, y textil e indumentaria encabezaron las subas, con un crecimiento interanual del 3,6% cada uno, mientras que perfumería avanzó 0,8%.

A su vez, farmacia tuvo la mayor caída, con un retroceso del 3,7%, seguida por alimentos y bebidas (-3,5%) y ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-3,4%). Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedió 0,5%.