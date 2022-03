Acuerdo con el FMI: el dólar oficial podrá moverse por debajo de la tasa de inflación argentina

Mientras se inicia su tratamiento parlamentario (atravesado por grandes debates tanto con la oposición como intraoficialismo) y se aguarda su aprobación por parte del directorio ejecutivo del Fondo, el equipo económico espera que el acuerdo traiga un alivio a las tensiones financieras y cambiarias. En ese tren, junto al aire que dará por cuatro años y medio al calendario de pagos al organismo, los funcionarios señalan como prioritario el objetivo de acumulación de reservas: u$s5.800 millones en 2022, u$s4.000 millones en 2023 y u$s5.200 millones en 2024. Para la meta de este año, como adelantó Ámbito, contarán los cerca de u$s4.500 millones que llegarán junto con el primer desembolso a modo de reintegro de los DEG utilizados para pagar los primeros tres vencimientos de capital del stand by de 2018.

Para el Gobierno, la recuperación de reservas es clave en la búsqueda de reducir la brecha cambiaria, dar sostenibilidad al crecimiento a mediano plazo y comenzar a desacelerar la inflación. Para el Fondo, lo es para vislumbrar un regreso del país a los mercados internacionales de crédito que permita garantizar el repago de la deuda con el propio organismo y con los bonistas.

Sendero para el dólar

Así, el acuerdo plantea la continuidad de los controles de cambios y una gradual flexibilización a medida que las condiciones mejoren. También restringe la posibilidad del BCRA de intervenir en el mercado de los dólares financieros, algo que ya había dejado de hacer después de las elecciones legislativas. Con el mismo criterio, se terminó de definir la evolución del dólar: “Para ayudar a alcanzar las metas de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general, invariable con respecto a los niveles de 2021, a fin de preservar la competitividad”, señala el memorándum.

Esto implica que, como adelantó este diario, el sendero del dólar oficial estará vinculado a la inflación. Aunque esa ligazón no será automática. El parámetro respecto del cual se procurará mantenerlo estable es el tipo de cambio real multilateral (TCRM) de fines de diciembre de 2021, un punto en el cual el Gobierno y el staff del Fondo coincidieron en que había un nivel de competitividad adecuado para las exportaciones argentinas. Es incluso superior al nivel de 2016, después de la primera devaluación efectuada por Cambiemos al levantar el cepo.

Esta fórmula termina de oficializar que este año no se sostendrá la política de ancla cambiaria que mantuvo el BCRA en 2021 para intentar contener la dinámica de precios. Así, continuará la paulatina aceleración del ritmo de depreciación administrado (crawling peg), que se inició en diciembre: ya lo llevó del 1,2% mensual de noviembre al 2,3% de febrero. Pero al mismo tiempo la pauta acordada permitirá que, no sólo no haya un salto devaluatorio, sino que el dólar mayorista pueda correr algo por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) local.

Es que el TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país. Por eso, mientras la escalada de precios dentro del país presiona hacia un alza mayor del tipo de cambio para sostener la competitividad, la inflación internacional ayuda a morigerar la necesidad de corrección nominal. Lo mismo pasa con la apreciación de otras monedas, como el real brasileño, que en lo que va de 2022 ayudó (junto a otros factores) a que el índice de TCRM pasara de 102,5 el 31 de diciembre a 103,5 el 3 de marzo (último dato oficial disponible). También podría mejorar la competitividad una mejora en los términos de intercambio como consecuencia de la suba de los commodities agrícolas por la guerra en Ucrania.

“Lo que esperamos y veníamos anticipando es que, de a poquito, el crawling del tipo de cambio oficial vaya viajando con la inflación local menos la inflación del resto del mundo. Eso permitirá mantener el tipo de cambio por debajo de la inflación argentina para evitar agregarle más combustible a una inercia inflacionaria de por sí complicada. Y, en este aspecto, ayuda un poco la mayor inflación en el mundo. Si la inflación local se acomoda en 3,5% mensual y hay una inflación del resto del mundo de 0,5% aproximadamente, puede haber un crawling en la zona del 3% mensual sin que se aprecie el TCRM”, planteó Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica.

Al respecto, fuentes oficiales le explicaron a Ámbito que la pauta plantea que la evaluación de la competitividad se hará “en general” y como tendencia. Así, en caso de haber meses de inflación más alta, como los actuales, no se saldrá a recuperarlo con un movimiento grande del tipo de cambio nominal de forma inmediata, sino que se evaluará en un lapso más amplio.

En ese marco, Furiase indicó como potencial riesgo para este esquema una eventual aceleración del IPC a un nivel persistentemente superior al 4% mensual por una inercia complicada, la presión de los commodities, el aumento de tarifas y la propia aceleración en el margen del crawling. “Eso implicaría subir un nuevo escalón la tasa y acelerar el crawling, y podría complicar la nominalidad en una economía indexada y la sostenibilidad de los pasivos remunerados”, advirtió.