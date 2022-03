Clave para el dólar: ¿qué pasará con las reservas tras el acuerdo con el FMI?

La recuperación de reservas del Banco Central es uno de los puntos centrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, junto con la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria. Se trata de las tres metas cuantitativas fundamentales que el organismo monitoreará de forma trimestral a la hora de autorizar cada uno de los desembolsos, con los que se refinanciarán los vencimientos del Stand By que contrajo Mauricio Macri en 2018. En el caso de la meta de reservas netas, para 2022 plantea acumular u$s 5.800 millones; para 2023, u$s 4.000 millones; y para 2024, u$s 5.200 millones. Analistas consultados por Ámbito señalaron que se trata de un objetivo exigente, pero plantearon que hay algunos factores que lo vuelven alcanzable.