El FMI manifestó su interés en que Argentina "avance hacia la sostenibilidad de la deuda"

La directora gerente del Fondo dijo que es una tradición del organismo no ser parte de ninguna discusión en el marco de la reestructuración de deuda. “Lo que hemos declarado claramente es que la deuda no es sostenible”, dijo ante una consulta del Financial Times.

“El FMI evalúa las perspectivas, teniendo en cuenta claramente que hay riesgos involucrados, pero es nuestro trabajo como prestamista de último recurso darles la oportunidad a las economías de tener éxito”, señaló Georgieva.

"Lo que veo en Argentina es en realidad un gobierno que quiere hacer lo correcto por su propia gente y por su papel en la región y la economía mundial", remarcó la titular del FMI.

En otro orden de temas, dijo que era "muy probable" que el organismo recorte nuevamente sus previsiones sobre la economía mundial en vista de que el coronavirus ha impactado la actividad de algunos países con más fuerza de lo previsto.

"Los datos más recientes de algunos países son peores que nuestras proyecciones, que ya eran pesimistas", dijo Georgieva.

"Es muy probable que tengamos que actualizar nuestras proyecciones en algún momento de junio, y hasta ese punto (...) nuestra expectativa indica que tendremos otra serie de malas noticias respecto a cómo nos irá en 2020".

Georgieva se refirió también a los efectos de la pandemia en las naciones en desarrollo, indicando que el FMI estaba viendo maneras de revisar al alza su estimación de los fondos necesarios para apoyar a estos países.