Guzmán espera mañana al FMI: jubilaciones, dólar y déficit, las claves

Ahora, en 2020, Alberto Fernández quiere volver a vivir esa experiencia política, y cerrar un acuerdo con el FMI basado en la extensión de los plazos, una mejora sustancial en las tasas de interés y un tiempo de gracia hasta 2025. Se aceptará que la plataforma de trabajo sean las clásicas “Facilidades Extendidas”, pero sin las exigencias de reformas duras que impliquen ajustes que el Gobierno no está dispuesto a aplicar. Especialmente en los terrenos laborales y previsionales, donde además de la falta de voluntad política se considera que no existen (ni existirán por mucho tiempo) condiciones sociales y económicas para que el país avance en medidas de ese tipo. A cambio, el Gobierno no reclamará más dinero del acuerdo firmado en 2018, aunque queden unos u$s11.000 millones sin entregar, y suspendidos desde septiembre de 2019 por el levantamiento unilateral de los compromisos firmados con el organismo, por parte del entonces electoralmente perdidoso Mauricio Macri. Lo que sí podría tramitar la Argentina son unos u$s3.500 millones, que el FMI tiene disponibles para los socios con las cuotas al día, destinado a paliar las consecuencias del covid-19.