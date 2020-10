Kristalina Georgieva, sobre el dólar en la Argentina: "El divorcio entre el tipo de cambio oficial y los otros tipos de cambio se está expandiendo"

Cabe recordar que la misión encabezada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental y Luis Cubeddu, indicó que Argentina enfrenta “desafíos excepcionalmente difíciles sin soluciones fáciles”. Previamente había indicado que “la profunda recesión provocó un aumento de los ya elevados niveles de pobreza y desempleo, agravados por importantes presiones en el mercado cambiario”.

Durante la semana que la misión estuvo en Buenos Aires pudo observar cómo la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo o el contado con liquidación aumentaba. Asimismo, constató que las medidas anunciadas, en particular las referidas al sector exportador para que liquiden divisas, no estaban siendo efectivas.

El propio presidente Alberto Fernández en un reportaje a C5N, ayer admitió que ´“Hasta aquí, debo confesar, que no ha servido, todavía tenemos un tiempo por delante y por ahí entiendan l la necesidad que tenemos que esas divisas se liquiden, pero hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda”, aseveró.

A juicio del primer mandatario la responsabilidad de que no se liquiden dólares es del: “El mercado que no quiere liquidar dólares, que no exporta y no liquida dólares y que está especulando” para afirmar que “si alguien esta especulando con una devaluación especula de gusto porque una devaluación no se va a dar”, dijo Alberto Fernández. Afirmaciones que reiteró este miércoles en el Coloquio de IDEA.

“Hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas, desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente; jamás haría semejante cosa”, aseveró el presidente.

La apuesta oficial para enfrentar este problema la explicó el propio jefe de Estado es: “Estamos en un proceso de ordenamiento del mercado cambiario al que seguimos muy de cerca. No queremos tener más de una cotización de la divisa pero va a llevar un tiempo el ordenamiento”. La duda, señalan los especialistas, que no parece haber mucho tiempo dadas las escasas reservas con las que cuenta el BCRA.

Hasta la semana pasada cuando estuvo la misión en Buenos Aires, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ubicaba en torno al 100%, y esta semana continúa ampliándose.

En este sentido, la misión indicó en el comunicado que “un conjunto comprensivo de políticas podría respaldar el restablecimiento de la confianza, pero deberá ser apropiadamente calibrado para fomentar la recuperación económica y asegurar la estabilidad macroeconómica”

Justamente la Directora Gerente señaló este miércoles que:”la tarea más importante para el país es, de hecho, dar esa hoja de ruta sobre cuál es la dirección a seguir y cómo sabemos que estamos llegando a nuestro destino”, justamente uno de los puntos que se le suele reclamar al ministro de Economía, Martín Guzmán.

El FMI en cada oportunidad que puede reitera que continuarán cooperando con el país. Georgieva lo señalo: “Estamos ahí por Argentina, la misión regresará en noviembre. Queremos ser socios de Argentina. Contamos con una determinación política para sacar al país de lo que históricamente han sido ciclos de auge y caída”.

Cabe recordar que este martes se conocieron los datos del Panorama Económico Mundial donde el organismo estima que Argentina tendrá un retroceso de su actividad de 11,8% para este año y una recuperación de 4,9% para el próximo.

El ministerio de Economía, estimo que el PIB del año próximo se ubicaría en 5,5% es decir un 7,3% por debajo del registro alcanzado en 2019, en tanto que el FMI calcula esta caída sería de 7,5%. Asimismo en las estadísticas del FMI Argentina esta entre los 24 países del mundo más afectados por la recesión.

En esta oportunidad, el WEO excluye las proyecciones fiscales y de inflación “ya que estas están en gran medida vinculadas a las negociaciones del programa aún pendientes”. Ahora si se toma en cuenta las estimaciones del presupuesto 2021 Argentina se ubica en el puesto octavo en el mundo de los países con mayor inflación.