Fondos discrecionales: las cinco provincias que recibieron ATN del Gobierno en septiembre Por Carlos Lamiral







El mes pasado el Gobierno mantuvo el ajuste sobre los estados subnacionales. Les recortó el 56% de los envíos no automáticos, que se sumó a la caída del 10% de la coparticipación. El ajuste pasó por fondos destinados a hospitales.



Mientras avanza la campaña electoral y la oposición logra en el Congreso revertir vetos presidenciales -como los de la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario-, el Gobierno endurece el ajuste: recortó un 56% real las transferencias no automáticas desde el Poder Ejecutivo hacia las provincias.

A ello se sumó una caída cercana al 10% en los fondos que las provincias reciben por coparticipación y leyes especiales, lo que profundiza las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales.

“En el noveno mes del año, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $162.723 millones (etapa pagada). Respecto a septiembre de 2024, estos envíos cayeron 56,1% en términos reales; se trata del segundo descenso consecutivo”, señaló la consultora Politikon Chaco.

A diferencia de los meses previos, CABA concentró menos de la mitad de los envíos: participó del 30% de los mismos, mientras que el conjunto de las 23 provincias concentró el 60% del total.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires presenta una diferencia respecto del resto y es que recibe como transferencia no automática la cautelar de la Corte Suprema que ordenó al gobierno federal restituir los porcentajes de coparticipación que le había sacado el expresidente Alberto Fernández por decreto. Pero en septiembre, según detalla el informe privado, el distrito que gobierna el PRO recibió “un menor volumen de transferencias” que en meses anteriores.

transferencias-sectores Cuáles son las provincias que recibieron ATN Uno de los puntos más controversiales de las transferencias no automáticas son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), porque se trata de fondos de absoluta discrecionalidad que quedan reservados al Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En septiembre 5 provincias fueron las beneficiadas: la ejecución fue de $ 14.000 millones, el mayor monto desde mayo pasado. Las provincias beneficiadas fueron Misiones ($ 4.000 millones), Santa Fe y Entre Ríos ($3.000 millones cada una), Chaco ($2.500 millones) y Corrientes ($1.500 millones). A su vez, el fondo ATN de septiembre totalizó $79.615 millones según DNAP, por lo cual la ejecución del mismo fue del 17,6%, también el mayor desde mayo pasado. En qué se gasta discrecionalmente en las provincias Los envíos discrecionales se regulan, no obstante, en función de acuerdos con las provincias, y leyes, de manera que hay diferentes conceptos por los que se manda plata por fuera de la coparticipación. En septiembre fueron: Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022 por $40.000 millones (25% del total del mes, únicamente otorgado a CABA).

Comedores Escolares por $34.780 millones (21% del total, otorgado a diez distritos).

Funcionamiento de Hospitales por $27.881 millones (17% del total, otorgado solo a Buenos Aires, CABA y Santa Cruz).

ATN por $14.000 millones (9% del total, otorgado a Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe).

El resto de las actividades por las cuales se realizaron transferencias totalizaron $46.063 millones (28% del total).

