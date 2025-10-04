El invento perfecto para los más aventureros: decenas de herramientas en una sola







Esta combinación de practicidad y robustez la posiciona como una aliada ideal para aventureros y reparadores.

El nuevo invento que cautivará a millones de aventureros. Freepik

Este invento es ideal para quienes disfrutan del aire libre, acampar, arreglar sobre la marcha o simplemente estar preparados ante lo inesperado. En este sentido, la idea de cargar decenas de herramientas (sin la necesidad de hacerlo realmente) tiene un encanto irresistible. En el mundo de los millones de gadgets, las herramientas múltiples han sido valoradas por su versatilidad.

Pero pocas llegan a sorprender tanto como la XTrailor P22, una propuesta compacta que reúne un verdadero arsenal en su interior. La novedad reside no sólo en la cantidad de funciones integradas, sino en cómo se organizan en un diseño portátil, con materiales resistentes y mecanismos que aseguran su manipulación segura.

P22 Xtrailor La nueva herramienta ideal para los aventureros y amantes de la supervivencia Créditos: XTrailor

Más de 20 herramientas en una: las funciones de la P22 de XTrailor Entre los millones de aventureros que existen en el mundo, las herramientas múltiples o "multitools" suelen ser elementos muy útiles y buscados por todos. Normalmente, este tipo de herramientas tiene un promedio de 10 funciones, pero, como su nombre indica, la P22 de XTrailor tiene 22 funciones en una.

Con su diseño de cuerpo plegable compacto, presenta estos beneficios:

Plegada tiene dimensiones de 111 × 40 × 20 mm (aproximadamente 4,37 × 1,57 × 0,78 pulgadas) y pesa alrededor de 169 gramos.

Su herramienta principal es una pinza integrada que incluye una sección para cortar alambres e integra un abridor de latas.

Un destornillador que combina punta Phillips y ranurada, mediante un bit abatible.

También incorpora un punzón de vidrio de tungsteno (para romper vidrios en emergencia), un extractor de clavos, un cortacuerdas o cuerda, y orificios para llaves hexagonales de 5 y 7 mm.

Tiene un destornillador plano pequeño que también sirve como abridor de botellas, una regla / lima, una hoja pequeña combinada con punzón (awl), una hoja mayor de corte (de 20 mm), una hoja de sierra y un par de tijeras.

Además, se suman dos elementos removibles: un silbato y un piedra de chispa (firestarter), útiles para situaciones de supervivencia. La P22 es, en definitiva, un concentrado de múltiples herramientas útiles, pensado para quienes valoran la funcionalidad más que el peso.

