Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días desde mi home banking







El Banco Nación tiene una opción de inversión para aquellos clientes que buscan aumentar sus ahorros.

Esta es la gananci al realizar un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en Banco Nación. Depositphotos

El Banco Nación ofrece opciones de inversión en plazos fijos con diferentes rendimientos según el canal de contratación. Los clientes pueden elegir entre realizar la operación de manera presencial en sucursales o a través de la banca electrónica. Cada modalidad presenta tasas de interés distintas que influyen en el rendimiento final de la inversión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entidad financiera proporciona un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto invertido y el plazo seleccionado. Esta herramienta digital ofrece información detallada sobre los intereses generados y el monto total que el inversor recibirá al vencimiento del plazo.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días Una inversión de $1.000.000 a 30 días genera rendimientos distintos según el canal de contratación elegido. Las tasas de interés varían y esto se refleja en el monto final que recibe el inversor.

Desde el home banking La opción electrónica ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,50%. Al invertir $1.000.000 a 30 días, el interés generado asciende a $30.821,92. El monto total al vencimiento del plazo será de $1.030.821,92, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 44,68%.

En una sucursal La modalidad presencial presenta una TNA del 29,50%. Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, los intereses generados suman $24.246,58. El monto total a recibir al finalizar el plazo será de $1.024.246,58, con una TEA del 33,84%.