El Banco Nación ofrece opciones de inversión en plazos fijos con diferentes rendimientos según el canal de contratación. Los clientes pueden elegir entre realizar la operación de manera presencial en sucursales o a través de la banca electrónica. Cada modalidad presenta tasas de interés distintas que influyen en el rendimiento final de la inversión.
Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días desde mi home banking
El Banco Nación tiene una opción de inversión para aquellos clientes que buscan aumentar sus ahorros.
La entidad financiera proporciona un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto invertido y el plazo seleccionado. Esta herramienta digital ofrece información detallada sobre los intereses generados y el monto total que el inversor recibirá al vencimiento del plazo.
Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
Una inversión de $1.000.000 a 30 días genera rendimientos distintos según el canal de contratación elegido. Las tasas de interés varían y esto se refleja en el monto final que recibe el inversor.
Desde el home banking
La opción electrónica ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,50%. Al invertir $1.000.000 a 30 días, el interés generado asciende a $30.821,92. El monto total al vencimiento del plazo será de $1.030.821,92, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 44,68%.
En una sucursal
La modalidad presencial presenta una TNA del 29,50%. Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, los intereses generados suman $24.246,58. El monto total a recibir al finalizar el plazo será de $1.024.246,58, con una TEA del 33,84%.
