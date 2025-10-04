Triple femicidio: la Provincia cree que "Pequeño J" podría ser extraditado a la Argentina este mes

El ministro de Seguridad Javier Alonso cree que el proceso podría durar unas semanas. Además, destacó que “Perú tiene una tradición de colaborar con la Justicia argentina".

Alonso adelantó que "todo el proceso judicial que se tiene que dar en Perú".

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , dijo que el proceso de extradición del “ Pequeño J ”, principal acusado del triple femicidio de Florencio Varela , podría cumplirse este mes.

El joven de 20 años, cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano , sería trasladado desde Perú en octubre luego de comenzar un juicio por ser ciudadano de dicho país pero teniendo una causa abierta en su contra en la Argentina.

“Habitualmente una extradición como esta puede tardar entre diez días y quince días . Hay que ver cómo fluye toda la información y ahí empezará un proceso donde, si él hubiese aceptado ayer la extradición, hubiera sido más rápido", comenzó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, apuntó a que "ahora, hay una segunda etapa, que va a transcurrir en estos días, así que yo espero que en diez o quince días, lo podamos tener aquí”.

El ministro comparó el proceso de extradición de Valverde con el del emblemático caso del capo narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera (44) , conocido como “Dumbo”, condenado a 32 años por liderar un grupo de venta de drogas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en parte del territorio de Lomas de Zamora.

Pequeño J declara “Perú tiene una tradición de colaborar con la justicia argentina en estos temas", confió Alonso sobre el proceso.

Además, adelantó que "todo el proceso judicial que se tiene que dar en Perú. Por ejemplo, 'Dumbo', que fue condenado, que asumió sus cargos ante la Justicia argentina, reconoció lo que hizo, fue detenido en Perú y la justicia peruana lo extraditó“, detalló.

“Perú tiene una tradición de colaborar con la Justicia argentina en estos temas, así que yo creo que podrá tardar un poco más, un poco menos, pero, pero se va a dar ese proceso de extradición”, reiteró Alonso.

"Pequeño J" aseguró ser inocente, se negó a la extradición voluntaria y le dictaron prisión preventiva en Perú

"Pequeño J" enfrentó una audiencia para su extradición, tras haber sido detenido en Perú como principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela.

La misma se realizó de manera virtual y comenzó este viernes minutos antes de las 15. Tony Janzen Valverde Victoriano escuchó la audiencia desde la Comisaría de Chilca, en Perú. Finalmente, el juez le dictó prisión preventiva por 9 meses, a la espera de la extradición.

"El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal", expresó el juez.