Frente fiscal: advierten por deterioro en mayo de las cuentas públicas

El Gobierno se encuentra en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para replantear el programa con Argentina, que ya a esta altura del año todo indica que no se va a poder cumplir, entre otras cuestiones, por la sequía que afectó a los ingresos fiscales vía retenciones de exportaciones, y por otro lado, porque en 2023 el Gobierno no puede disponer de las ganancias contables que generan las colocaciones primarias de deuda. Las “rentas de la propiedad” aportaron el año pasado 0,3 puntos del PBI. Este año no se pueden usar.