Fuerte apoyo del campo a Javier Milei: Nicolás Pino habló de "voto de confianza" pero pidió "el compromiso de eliminar las retenciones"

Liquidación del agro y mensaje a la oposición

"Los productores del campo no somos magnates egoístas que no liquidan sus productos”, explicó Pino. "Que no se llame especulación a lo que es sana y buena administración” y sumó: "existe una actitud de respeto a la iniciativa responsable, no vamos a hablar en este momento desde la protesta”.

"Queremos presentar señalamientos y propuestas que están ligados a nuestro voto de confianza. La oposición está llamada a aportar, marcar y corregir en lo que considere erróneo. Lo que no debe hacer es oponerse por que sí, simplemente para obstruir las iniciativas oficiales”, consideró.

Milei La Rural Villarruel Nicolás Pino junto a Javier Milei y Victoria Villaruel en la Expo Rural 2024 Ignacio Petunchi

Retenciones y cepo cambiario

Nicolás Pino, miró al Presidente y le señaló: “Señor presidente usted sabe del problema fundamental que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por el derecho a la exportación que tratan de forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio”

“Señor presidente los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario”, afirmó.

A su vez, el titular de la Rural señaló “la existencia de diferentes tipos de cambio, que deben ser unificados, así como debe ser eliminado el cepo cambiario. Y una cuestión no menos importante es la que todos conocemos como “el problema del costo argentino”.

Noticia en desarrollo.-