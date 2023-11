Gabinete de Javier Milei: qué dijo Carlos Rodríguez de los nombres que circulan para Economía

mileirodriguez.png

Rodríguez, quien fue viceministro de Economía en el gobierno de Carlos Menem, sostuvo que igualmente Milei no debería anunciar quién será su ministro de Economía. “En esta circunstancia en la que hay una bomba atómica prendida, o un camino lleno de minas, no lo tiene que nombrar porque cualquier cosa que pase le van a echar la culpa de algo que dijo, diría o podría haber dicho ese ministro”, justificó y puntualizó que en el mercado, en este momento, “están todos muy sensibles”. En esa misma línea, Milei también confirmó que su ministro de economía va a ser anunciado el 10 de diciembre.

Críticas a Javier Milei y su círculo íntimo

Carlos Rodrígue también se mostró molesto por la indiferencia del presidente electo: "Milei no me da pelota, básicamente”, lanzó el exviceministro. “No sé que rol estoy cumpliendo, hablo por mi, no por La Libertad Avanza”, agregó el economista, quien reconoció que su relación con Milei “ha sido fundamentalmente a través de las redes sociales”. “Me he reunido hace tiempo, no últimamente. Se sabe que Milei está recluido con un grupito muy chiquito en el Hotel Libertador. Yo no participo de ese grupo y lo he dejado bien claro”, afirmó Rodríguez.