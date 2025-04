Guerra comercial: funcionaria de Donald Trump afirmó que van "poner a EEUU primero, no a la carne de Argentina"

La secretaria de Agricultura norteamericana, Brooke Rollins, aseguró en medio del revuelo generado por la suba de aranceles decidida por Donald Trump que van a "poner a Estados Unidos primero, no a la carne de Argentina".

La funcionaria defendió al republicano al señalar: "No hay nadie que vaya a luchar con más ahínco, con más inteligencia o de forma más estratégica".

Rollins brindó una entrevista con Fox News, en la que sostuvo: "Por todos los estadounidenses vamos a poner a Estados Unidos primero ; no a China, ni a la India, ni a la carne de Argentina , ni a los productos lácteos de Canadá".

El mensaje de la funcionaria se produjo en pleno revuelo por los aranceles mínimos del 10%, ahora suspendidos por 90 días, y a pesar de la buena relación entre Trump y el presidente Javier Milei.

En ese sentido, Rollins explicó que "esta visión de Trump de poner a los estadounidenses primero no es nueva. Con él como presidente, más de 70 países nos están llamando para negociar. Estamos en tiempos inciertos, pero la estrategia y el plan van hacia adelante".

Por último, aseveró que se aproxima una "era dorada" para el país norteamericano, en línea con lo que sostiene Trump, y aseguró que los mercados se están "ajustando".

Aranceles: Donald Trump aseguró que con China "no se terminó nada" y que "quieren hacer un trato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles de su decisión reducir de forma temporal los nuevos aranceles a la mayoría de los países como parte de la estrategia para reordenar su política internacional y justificó que adoptó esta medida porque "la gente se estaba asustando un poco" ante las consecuencias de la guerra comercial.

Aunque Trump ablandó su postura contra gran parte del mundo, reforzó las medidas contra China y reafirmó su decisión de subirle los aranceles a 125%, ante la toma de represalias por parte del gigante asiático. “Debíamos hacerlo, por lo que nos estaba pasando con el intercambio de bienes. China es el mayor abusador de la historia. No era sustentable lo que estaba sucediendo”.

“Hice una pausa para los que no tomaron medidas de respuesta, pero China sí respondió con más aranceles”, apuntó.

De todas formas, el mandatario republicano no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con esta medida. Aseguró que "no se terminó nada" y sostuvo que "China quiere hacer un trato pero no saben cómo avanzar con ello".