Guía Cuenta DNI Verano 2026: cómo ahorrar hasta $250.000 en tus vacaciones

La estrategia definitiva que permite reducir de forma relevante el gasto en gastronomía y consumos diarios en la Costa Atlántica.

Los descuentos de Cuenta DNI permiten recortar más de $250.000 del presupuesto de una quincena en la Costa Atlántica.

El programa de beneficios de Cuenta DNI apunta a más de 10 millones de personas usuarias y ofrece un descuento del 25% en comercios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca. La propuesta abarca restaurantes, confiterías, heladerías, paradores y locales Full YPF, con fuerte presencia en los principales destinos turísticos bonaerenses.

La clave pasa por distribuir los pagos entre los integrantes del grupo familiar que cuenten con la aplicación, incluidos los mayores de 13 años. Esa dinámica permite multiplicar el tope de reintegros y reducir de forma directa el gasto cotidiano durante la estadía.

Cuenta DNI nuevo logo ¿En qué consiste el beneficio de Cuenta DNI para esta temporada? La iniciativa contempla un esquema de ahorro diario del 25% en comercios seleccionados, vigente durante toda la temporada de verano. Cada marca tiene un límite semanal de reintegro, lo que habilita a combinar consumos en distintos rubros sin superponer topes.

En una quincena típica de vacaciones, una familia tipo puede aplicar el beneficio en almuerzos, cenas, meriendas y compras para la playa. La acumulación de descuentos semanales genera una diferencia significativa en el presupuesto total, sobre todo en gastronomía, uno de los rubros más costosos del verano.

Marcas adheridas: dónde comprar con descuento en la Costa Atlántica El listado de comercios incluye nombres tradicionales como Manolo, Chichilo, Havanna, Guolis, SAO, La Fonte de Oro, El Topo, Atalaya y heladerías premium, además de los locales Full YPF. En estos puntos, el descuento impacta de manera directa en el ticket final.

Un almuerzo de $90.000 puede reducirse a $70.000 si se divide el pago entre dos cuentas. Lo mismo ocurre con cajas de alfajores exclusivos de la Costa Atlántica o consumos habituales como churros, medialunas y helados, donde el reintegro absorbe una parte relevante del gasto. cuenta dni.jpg En febrero, la entidad bancaria ofrecerá descuentos en diferentes rubros: desde comercios de barrio, supermercados, entre otros. El truco familiar para maximizar el ahorro y llegar a los $250.000 La estrategia más eficiente consiste en que cada integrante del grupo familiar abone desde su propia cuenta de Cuenta DNI. De esa forma, los topes semanales se replican y el ahorro se potencia sin modificar los hábitos de consumo. Al alcanzar el tope en apenas cinco de las 17 marcas participantes, una familia con tres personas usuarias puede reunir cerca de $150.000 por semana en reintegros. En una estadía de 15 días, el monto supera con soltura los $250.000, siempre en función del nivel de gasto y la planificación previa.

