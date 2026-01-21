Brecha generacional en el mercado cripto: la Generación Z confía cuatro veces más que los Baby Boomers

Las generaciones más jóvenes confían en las criptomonedas cuatro veces más que sus pares mayores. Por el contrario, entre las personas de más edad las finanzas tradicionales siguen ocupando un rol clave.

Según una nueva encuesta de OKX realizada a 1.000 estadounidenses en enero de 2026, el 40% de la Generación Z y el 41% de los Millennials otorgaron puntuaciones altas (6 o más en una escala del 1 al 10), frente a apenas el 9% de los Baby Boomers.

Este contraste generacional se ve aún más marcado al analizar la confianza en los bancos tradicionales : el 74% de los Boomers asigna puntuaciones altas de confianza a las instituciones financieras tradicionales —aproximadamente ocho veces más de lo que confían en las criptomonedas—, mientras que uno de cada cinco integrantes de la Generación Z (22%) y de los Millennials (21%) expresa una baja confianza en los bancos.

El escepticismo por parte de los más jóvenes se traduce de cara al futuro de las finanzas . Más de la mitad de la Generación Z (52%) y de los Millennials (50%) cree que las criptomonedas eventualmente competirán o incluso superarán a las finanzas tradicionales como fuerza dominante. Entre los Boomers, solo el 28% comparte ese optimismo, mientras que el 71% está convencido de que los bancos seguirán siendo el pilar principal del sistema financiero durante muchos años.

" Las generaciones más jóvenes ven claramente a las criptomonedas como un camino hacia mayores oportunidades y como una cobertura frente a las limitaciones de los modelos tradicionales de generación de riqueza", señala el informe.

Mujer Cripto 2

La confianza entre los traders jóvenes aumenta

A nivel interanual (enero 2025 vs. enero 2026), se puede observar una trayectoria ascendente sostenida en la confianza de las generaciones más jóvenes, con el 36% de la Generación Z y el 34% de los Millennials afirmando que su confianza en las plataformas cripto aumentó durante el último año. Incluso el 40% de la Generación Z y el 36% de los Millennials planean aumentar su actividad de trading cripto en 2026.

Como contraparte, solo el 6% de los Boomers se siente más confiado, mientras que el 49% indicó que sus niveles de confianza se mantuvieron sin cambios. Asimismo, apenas el 11% de los Boomers buscará hacer crecer su actividad en el mercado cripto, lo que convierte a los traders jóvenes en casi cuatro veces más optimistas.

¿Por qué existe esta brecha generacional?

El factor principal que provoca esta brecha radica en qué valora más cada grupo. Para la Generación Z, los Millennials e incluso la Generación X, la seguridad de las plataformas es el factor principal, mencionado por el 59%, 50% y 54% respectivamente. En cambio, los Boomers priorizan por sobre todo la regulación y la protección legal, con un 65% que lo señala como su mayor preocupación.

Por otra parte, al ser consultados por qué problemas resuelven las criptomonedas mejor que las finanzas tradicionales, casi la mitad de los Boomers respondió “ninguno”, mientras que solo el 6% de la Generación Z estuvo de acuerdo. Sin embargo, el acceso real 24/7, las transferencias sin fronteras y flexibilidad fueron las fortalezas que destacaron los jóvenes.

"La brecha generacional de confianza no es una barrera: es una señal. El crecimiento de las criptomonedas está impulsado por quienes más creen en ellas", sentenció el estudio.