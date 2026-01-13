Descuentos exclusivos con esta billetera virtual los fines de semana: cómo acceder en pocos pasos + Seguir en









En un escenario en el que ahorrar se vuelve una consigna obligatoria, la app ofrece beneficios especiales a quienes eligen pagar con este método.

Los beneficios exclusivos para usuarios de esta billetera virtual para los fines de semana de enero 2026. Imagen: Freepik

Buepp se define como una “billetera virtual urbana” y apunta específicamente a personas que buscan ahorrar en cada oportunidad que se les presente. En enero, suma beneficios activos durante toda la semana y otros exclusivos de los fines de semana.

Durante este mes, Buepp brinda reintegros y descuentos en rubros como gastronomía, supermercados, ferias barriales y comercios de cercanía, que se aplican de forma automática al pagar desde la app. En particular, las promociones de fin de semana suelen ofrecer mayores beneficios y están orientadas al consumo recreativo, lo que la convierte en una herramienta clave para ahorrar en salidas y compras cotidianas.

Buepp celular Beneficios con Buepp Buepp concentra durante los fines de semana algunos de sus descuentos más atractivos, pensados para acompañar el consumo recreativo y las compras habituales de sábado y domingo. Las promociones se activan automáticamente al pagar desde la app y cuentan con topes de reintegro mensuales, que varían según el rubro.

Uno de los beneficios más utilizados es el 30% de descuento en gastronomía y desayunos, que suele aplicarse los sábados y domingos en cafeterías y locales adheridos, generalmente en franjas horarias matutinas. A esto se suma el 30% de reintegro en comercios barriales, como carnicerías, verdulerías y almacenes de cercanía, una propuesta orientada a fortalecer el consumo local durante el fin de semana.

Además, Buepp suele ofrecer descuentos en entretenimiento, como 50% de reintegro en entradas de cine los sábados, con un tope mensual determinado. En algunos períodos puntuales, también se habilitan promociones especiales por pago contactless (NFC), que permiten acceder a descuentos adicionales en compras presenciales realizadas durante el fin de semana.

Todos estos beneficios están sujetos a condiciones específicas, como topes de devolución, comercios adheridos y vigencia limitada, por lo que se recomienda consultar la sección de beneficios dentro de la app o en el sitio oficial antes de realizar cada pago.

