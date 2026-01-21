De cuánto es la fortuna de Jon Bernthal, el protagonista del éxito de Netflix "Él y Ella" + Seguir en









Conocido por su actuación en grandes series y películas, supo construir un patrimonio de millones de dólares.

El conocido actor participó en series y películas vistas por millones. Imagen: Fotogramas

Jon Bernthal, conocido tanto por sus papeles intensos como por su presencia en producciones de alto perfil, supo reunir millones de seguidores y un gran patrimonio gracias a más de dos décadas de carrera actoral. Desde sus inicios en televisión hasta sus roles protagónicos en plataformas globales, su nombre se ha convertido en sinónimo de actuación versátil y éxito sostenido en Hollywood.

A sus 49 años, Bernthal ha protagonizado series y películas que le han aportado tanto reconocimiento como contratos lucrativos, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación. Su trabajo en la serie “Él y Ella” en Netflix le sumó otra vitrina global a una muy sólida carrera.

Jon Bernthal Su participación en The Walking Dead fue un antes y después en su carrera. Imagen: Disney Un actor consagrado: quién es Jon Bernthal Jon Bernthal nació el 20 de septiembre de 1976 en Washington, D.C., y se formó inicialmente en teatro antes de dar el salto a la pantalla grande y chica, donde comenzó a ganar visibilidad en la década de 2000. Su formación en artes escénicas y su capacidad para interpretar personajes complejos lo llevaron a construir una carrera variada en cine y televisión.

Su papel como Shane Walsh en “The Walking Dead” marcó un punto de inflexión temprano, seguido por interpretaciones destacadas como Frank Castle/The Punisher en diversas producciones de Marvel, trabajos en películas taquilleras y series aclamadas por la crítica. Más recientemente, ha formado parte de proyectos importantes como “The Bear” y la mencionada serie de Netflix.

Bernthal también ha incursionado en podcasting y continúa expandiendo su repertorio con participaciones en grandes franquicias cinematográficas y televisivas, consolidando su reputación como actor versátil y demandado.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Jon Bernthal Según estimaciones de sitios especializados en fortunas de celebridades, Jon Bernthal posee un patrimonio neto aproximado de 12 millones de dólares, cifra que refleja sus años de trabajo en televisión, cine y otras actividades vinculadas al entretenimiento. Esa cifra posiciona a Bernthal dentro del grupo de actores con ingresos sustanciales en la industria, producto de contratos por episodios, participaciones en películas de gran presupuesto y apariciones continuas en series de alto perfil en plataformas de streaming y cable

