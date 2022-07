Holcim invertirá u$s40 millones (aunque preocupa freno de las importaciones)

Ámbito recorrió la planta de la compañía en Malagueño, Córdoba, la más grande del país, donde el año pasado invirtieron u$s 120 millones para ampliar la producción. En diálogo con distintos medios, Dedeu, el primer CEO argentino de la multinacional suiza, contó algunos datos auspiciosos para el sector. “Este primer semestre, la industria cementera creció 11% en los despachos de cemento, lo cual es un buen indicador de la construcción. Los volúmenes son parecidos a 2017, que fue un año récord”, contó. “Para el segundo semestre esperamos que siga la misma tendencia”, agregó.

El 2022 esperan cerrarlo con una facturación 8% superior a la de 2021, cuando terminó en u$s400 millones, debido a mayores volúmenes de venta. En cuanto a producción, planean cerrar con una mejora del 4%. “Estuvimos con algunas paradas de planta por mantenimiento, así que hoy las dos líneas de producción de Córdoba están al 100%”, contó Dedeu. La planta, que concentra las tres etapas del proceso productivo, desde la cantera hasta la entrega, puede producir 1,6 millones de toneladas al año, y en la actualidad apuntan a llegar a 1,3 millones.

En cuanto a los motivos que explican la alta demanda, explicó: “Lo que más tracciona es la obra privada, hay un incremento en el consumo como resguardo de valor de los ahorros. Y este año se ve más obra pública”. Pese a las dificultades que tendrá la economía de cara al segundo semestre, anticipó: “Sigue siendo bueno porque hay inercia, no se deja una obra a mitad de camino. Cuando hay inestabilidad financiera, la gente ahorra en ladrillos y en construcción”.

Sin embargo, remarcó que el impulso estará marcado por los dólares que habilite el Banco Central. “Si las restricciones de las importaciones se mantienen en el tiempo, vamos a tener dificultades de abastecimiento, porque hay insumos que no se consiguen acá”. Pese a que la entidad monetaria permite importar si las empresas consiguen dólares propios, Dedeu se refirió a las dificultades que trae el financiamiento: “Es complicado, pero no imposible. Porque en cada país cada organización es diferente, no es que podés salir a financiarte con otra empresa del grupo. A la hora del respaldo con los proveedores, hay mayor facilidad”.

De hecho, las importaciones podrían implicar una traba para la puesta en marcha de las nuevas inversiones. Holcim invertirá u$s40 millones en 2022. Serán u$s15 millones en procesos productivos, u$s15 millones en Geocycle (de procesamiento de residuos), u$s5 millones en la compra de una empresa de soluciones para la construcción, y u$s5 millones en una nueva planta de pegamentos, también en Córdoba.

Sobre esta última planta, para la fabricación de morteros secos, cerámicos, porcelanato y pisos, que podría crear 30 empleos, podría haber demoras en el lanzamiento. “Si no tenemos problema con las importaciones, en diciembre deberíamos estar operándola. Pero la planta se produce en España, la mitad de los bienes de capital ya llegaron, esperamos que no tengan restricciones para ingresar”. De todos modos, aclaró que hoy no cuentan con inconvenientes para importar, aunque buscan distintas soluciones propias. “En repuestos tenemos stock por 4 meses, pero vamos a ir a la impresión 3D para empezar a imprimirlos acá”.

Si bien hoy Holcim abastece un tercio del mercado del cemento portland en Argentina, insumo que explica el 60% de su facturación, la compañía se relanza para diversificarse. Presente en 70 países, con 70 mil empleados y una facturación global que asciende a los u$s27 mil millones, apunta a diversificarse para migrar a una compañía de soluciones para la construcción.