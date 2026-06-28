Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.500.000 durante 30 días

Conocé cómo operan los principales bancos respecto a este método de ganancia popular entre los inversores argentinos a través de los años.

El resultado nominal constituye uno de los aspectos considerados al momento de evaluar una colocación a largo plazo.

El plazo fijo tradicional continúa entre las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan una inversión con un rendimiento conocido desde el momento de la constitución. Sin embargo, el escenario actual presenta tasas de interés inferiores a las registradas en otros años , una situación que redujo la rentabilidad de esta herramienta.

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La desaceleración de la inflación y las modificaciones en la política monetaria impulsaron una baja en los rendimientos que ofrecen las entidades financieras. Como resultado, los inversores necesitan destinar montos más elevados para obtener ganancias mensuales relevantes. Cada banco establece sus propias tasas para este instrumento. Esa diferencia puede modificar el resultado final de una inversión , especialmente cuando el depósito se realiza mediante canales digitales, donde muchas entidades ofrecen un interés superior al disponible en las sucursales.

Antes de constituir un plazo fijo, cada ahorrista debe revisar la tasa vigente, el plazo de permanencia y el rendimiento estimado. Esos factores permiten calcular el monto que recibirá al vencimiento de la colocación.

Lo que se obtiene en un plazo fijo de $1.500.000 de 30 días

Una inversión de $1.500.000 durante 30 días ofrece resultados distintos, según el canal elegido para constituir el plazo fijo. El Banco Nación contempla una tasa para las operaciones realizadas en sucursal y otra superior para los depósitos efectuados mediante home banking o canales electrónicos. Esa diferencia genera un rendimiento mayor para quienes optan por la modalidad digital.

Los valores para un depósito de $1.500.000 durante 30 días son los siguientes:

Canal: Sucursal

plazo: 30 días

capital: $1.500.000

intereses ganados: $19.109,59

monto total: $1.519.109,59

TNA: 15,50%

TEA: 16,65%

Canal: Electrónico

plazo: 30 días

capital: $1.500.000

intereses ganados: $23.424,66

monto total: $1.523.424,66

TNA: 19,00%

TEA: 20,75%

Principales bancos y sus tasas de interés:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Galicia: 15%

BBVA: 18,75%

Banco Santander: 14,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro: 18,5%

ICBC: 17,2%

banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

plazo fijo

Plazo fijo y la inflación

La evolución de la inflación mantiene una relación con los rendimientos del plazo fijo tradicional. La baja registrada en el ritmo de aumento de los precios también impulsó una reducción de las tasas de interés que pagan las entidades financieras. Ese contexto modificó la rentabilidad de este instrumento respecto de otros períodos.

Los ahorristas necesitan inmovilizar una suma mayor para obtener ingresos mensuales similares a los que conseguían cuando las tasas eran más elevadas. Muchos análisis sobre este tipo de inversión también contemplan la relación entre el rendimiento obtenido y la evolución del costo de vida.