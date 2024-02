Impuesto PAIS: el Gobierno redujo al 1% la financiación de un fondo fidunciario que utilizaban las organizaciones sociales

"En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas; es más, si no fue la única secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo", afirmó y agregó: "Lo que estoy viendo hoy es más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto de más del 80% ejecutado".

Juan Grabois.jpg Desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares

Grabois aseguró que las acusaciones provenían de Caputo para generar "una operación de desprestigio" en su contra y "sacarle presupuesto a los barrios populares".

Pareja explicó que se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde fue informado que "promueven como un ejemplo el trabajo llevado a cabo por Miño" y "especialmente el programa Mi Pieza".

El BID publicó un trabajo de 81 páginas titulado "Impacto de los Programas de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstrucción: Evidencia para Barrios Populares de Argentina". La Universidad Católica Argentina (UCA) también armó un informe específico sobre Mi Pieza, con conclusiones positivas.

Desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.