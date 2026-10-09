Industria en rojo: el conurbano perdió más de 25.000 empleos fabriles en dos años y solo tres provincias evitaron la caída + Agregar ámbito en









Un relevamiento oficial reveló que el sector perdió más de 66.000 trabajadores entre 2024 y 2026. El Gran Buenos Aires encabezó el derrumbe al explicar casi el 40% de las bajas de todo el país.

La industria manufacturera registró la pérdida de más de 66.000 puestos asalariados formales en los últimos dos años, liderada por la caída en GBA. Argentina.gob.ar

El impacto del parón productivo sobre la trama industrial argentina ya tiene números finos y deja una postal de marcado deterioro en los principales centros fabriles del país. Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la industria manufacturera sufrió un desplome del 5,2% en sus puestos asalariados formales. En términos concretos, la pérdida neta fue de 66.262 empleos y explica el desplome del 45% en la laboral privada nacional.

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Así lo reveló un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS). El estudio destaca que, detrás de la media general, el Gran Buenos Aires (GBA) se consolidó como el principal damnificado de la recesión fabril. En los partidos del conurbano se destruyeron 25.623 puestos registrados, un retroceso del 7,4% de su plantilla sectorial.

Aunque el GBA concentra el 26,5% del empleo industrial del país, explicó de forma directa el 38,7% de todas las bajas nacionales. A esto se sumó el interior bonaerense con un recorte de 8.064 empleos (-4,1%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 8.617 bajas (-4,8%). En conjunto, la región metropolitana y la provincia explicaron más del 60% del ajuste manufacturero.

En ese sentido, las mermas más severas las sufrieron La Rioja (-15,0%), La Pampa (-12,8%), San Luis (-11,3%) y Misiones (-10,1%). En el corazón productivo, Santa Fe perdió 5.369 puestos (-3,9%) y Córdoba 5.018 (-4,4%).

Las excepciones de la Patagonia y la brecha con la economía general En contraposición a la tónica general, solo tres provincias lograron cerrar el período con un saldo positivo en la nómina industrial. Santa Cruz creció 11,8% (+420 puestos), Neuquén subió 9,2% (+1.216) y Río Negro avanzó 7,8% (+1.205), traccionadas por alimentos y servicios industriales. Entre las tres sumaron 2.841 puestos, cifra insuficiente para compensar la baja general.

El informe concluye que el sector industrial sufrió un ajuste más severo que el resto de los rubros económicos. Mientras el empleo privado total se contrajo un 2,2%, la industria retrocedió un 5,2%, lo que deja una brecha de tres puntos porcentuales. En varios distritos, las mermas fabriles superaron incluso a la caída del empleo provincial total.