China domina la refinación de tierras raras y la fabricación de imanes indispensables para la industria estadounidense. Su ventaja demuestra que el poder estratégico de los recursos naturales depende, sobre todo, de la capacidad de transformarlos.

Estados Unidos mantiene una fuerte dependencia de China para acceder a minerales críticos y componentes clave para sus industrias tecnológicas y militares.

Una investigación publicada por Reuters el 15 de noviembre, firmada por los periodistas Jarrett Renshaw y Ernest Scheyder, especialistas en la Casa Blanca y minerales críticos, expone una debilidad estratégica de Estados Unidos en su competencia con China .

Pese a los miles de millones de dólares comprometidos por Washington para desarrollar su propia industria de minerales críticos, el país continúa dependiendo de China para abastecerse de materiales y componentes indispensables para sus tecnologías más avanzadas .

La diferencia es particularmente llamativa en el caso de los imanes permanentes de tierras raras . En 2025, China disponía de capacidad para fabricar unas 210.000 toneladas anuales de imanes de neodimio, hierro y boro, frente a apenas 4.500 toneladas de Estados Unidos . Una relación cercana a cincuenta a uno.

Se trata de componentes que, gracias a su extraordinaria potencia magnética en relación con su tamaño, permiten fabricar motores eléctricos, robots industriales y generadores. También se utilizan en equipos militares de alta tecnología, como aviones de combate, sistemas de guiado de misiles, radares y submarinos. Estamos hablando, por lo tanto, de insumos indispensables tanto para la industria civil como para la defensa , dos áreas centrales de la competencia entre Washington y Beijing.

Según la Agencia Internacional de Energía, en 2024 China concentraba el 60% de la extracción mundial de las tierras raras utilizadas en estos imanes, el 91% de su refinación y el 94% de la fabricación de los componentes terminados .

La diferencia entre esos porcentajes es elocuente. La principal ventaja de China reside en su capacidad industrial para transformar los minerales en componentes indispensables para las tecnologías más avanzadas.

China tiene una capacidad de producción de imanes de tierras raras casi 50 veces superior a la de Estados Unidos y domina gran parte de la cadena industrial de estos componentes estratégicos.

El dominio industrial de China y la dependencia estadounidense

Durante décadas, Beijing invirtió en instalaciones de procesamiento, refinación, investigación, desarrollo tecnológico y capacidades manufactureras. También construyó una extensa red de proveedores y empresas especializadas. Reproducir esa estructura industrial requiere mucho más que recursos financieros y voluntad política.

Reuters señala que, pese a los esfuerzos de la administración Trump por acelerar nuevos proyectos estadounidenses, muchas minas, refinerías e instalaciones industriales tardarán años en entrar en funcionamiento, llegando algunas a necesitar más de una década. Esa diferencia entre la urgencia política y los tiempos de la industria le otorga a China una importante ventaja estratégica en su negociación con Estados Unidos.

En abril de 2025, Beijing impuso controles a la exportación de determinadas tierras raras y productos relacionados. Las dificultades de abastecimiento afectaron a fabricantes estadounidenses y europeos, y algunas empresas automotrices debieron reducir o suspender temporalmente su producción.

Las restricciones demostraron que el control de ciertos eslabones de las cadenas de producción industrial puede convertirse en un instrumento de presión internacional. Si bien Washington conserva una enorme capacidad de presión económica y comercial, debe ejercerla teniendo en cuenta que su propia industria depende de suministros que Beijing está en condiciones de restringir.

Mientras Trump busca reducir la dependencia de China, Xi Jinping mantiene una ventaja estratégica frente a Estados Unidos por el dominio de la industria de minerales críticos.

La importancia estratégica de agregar valor a los recursos naturales

Conviene recordar que Estados Unidos fue el principal impulsor de un sistema económico internacional basado en la apertura comercial, la especialización productiva y la integración de los mercados: lo que llamamos globalización. Durante décadas, la interdependencia económica fue presentada como un factor de cooperación y estabilidad internacional. Sin embargo, la historia también demuestra que puede generar vulnerabilidades y convertirse en un instrumento de presión entre los Estados. Cuando un país concentra el control de una actividad industrial indispensable para otros, esa ventaja económica supone poder político.

Desde la Revolución Industrial sabemos que la capacidad de agregar valor a los recursos naturales mediante la industria, la tecnología y el conocimiento es un factor decisivo en la distribución del poder mundial, junto con el territorio y el control de las rutas comerciales. La competencia entre Estados Unidos y China vuelve a ponerlo de manifiesto: disponer de recursos minerales no garantiza el control de las cadenas de producción, donde se concentra buena parte de su valor estratégico.

Nuestro país dispone de importantes recursos de litio, cobre y otros minerales cuya demanda internacional abre nuevas oportunidades. El caso que estamos analizando demuestra acabadamente la importancia estratégica de agregar valor a los recursos naturales. Se trata de identificar aquellas etapas de las cadenas internacionales de producción en las que podamos participar competitivamente y desarrollar capacidades propias.

La Argentina tiene recursos que el mundo necesita. Aprovechar esa ventaja exige una estrategia que permita agregarles valor y transformar nuestra riqueza natural en desarrollo económico y mayor autonomía estratégica.

Jorge Argüello - Presidente de la Fundación Embajada Abierta, Exsherpa de la Argentina en el G20 y exembajador ante ONU, Estados Unido, Portugal y Cabo Verde.