La industria mejoró 1,9% en agosto, pero lejos estuvo de recuperar el derrumbe de julio

La serie desestacionalizada del INDEC marcó su segundo valor más bajo desde junio de 2024. Esto refleja que, pese al repunte, el sector sigue inmerso en una profunda crisis.

La industria tuvo una mejora en agosto , pero estuvo lejos de recuperar el derrumbe que había tenido en el mes anterior. De este modo, se trató del segundo nivel de producción más bajo desde mediados de 2024.

Este miércoles el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial ( IPI ) manufacturero rebotó 1,9% respecto de julio. Sin embargo, vale recordar que en dicho mes el referencial se había desplomado 5,1%.

Por lo tanto, pese al repunte, la serie desestacionalizada marcó su segundo valor más acotado desde junio de 2024 , cuando la economía recién asomaba un poco la cabeza después del profundo golpe que había significado la devaluación de diciembre de 2023.

En comparación con el pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, en febrero de 2025, la industria se hundió 7,6% . El principal declive desde entonces lo sufrieron el sector de textil e indumentaria , alcanzando una variación negativa del 33,8% en el caso de la división textil. Según un relevamiento que INDEC hace con los empresarios del rubro, la menor demanda interna y la mayor competencia de productos importados son los principales factores que afectan a la actividad.

En segundo lugar resalta una contracción del 31,7% en maquinaria y equipo , fundamentalmente por las pobres performance en la fabricación nacional de maquinaria agrícola y electrodomésticos , afectados por la retracción del crédito en pesos y la apertura de las importaciones. Con la misma tónica, también arrojan caídas de dos dígitos rubros relevantes como productos de metal, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos (muy atados a la demanda de la construcción) y el sector automotriz.

Incluso la producción de alimentos y bebidas, que tiene una productividad relativa alta y una mayor orientación exportadora que el grueso de la industria, atravesó un retroceso del 6,4% versus inicios del año pasado. En relación a agosto de 2025, el informe oficial señaló bajas en la fabricación de pescados, vinos y carne vacuna.

Las únicas actividades que exhiben aumentos contra el pico de la era Milei son refinación de petróleo, industrias metálicas básicas (donde la siderurgia ocupa un lugar central) y químicos, aunque en este último caso se observa un freno en los últimos meses.

En términos interanuales, el IPI se contrajo 3,2%. Mientras que, en los primeros ocho meses de 2026, cedió 2,7% versus el mismo período de 2025.

La consultora I+D remarcó que "los precios de los bienes industriales continúan creciendo por debajo de los costos de producción". "La apreciación cambiaria encarece esos costos en dólares y deteriora la competitividad, mientras la demanda débil limita el margen para trasladarlos a precios", profundizó al respecto.

Como consecuencia, advirtieron, "el desajuste consume capital de trabajo y reduce la capacidad de invertir, sostener empleo y modernizar la producción". Para ponerlo en números, la entidad conducida por el exdirectivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, estima que en el año se perdieron 3.000 empresas industriales y 90.000 puestos de trabajo, entre aquellos directos e indirectos.