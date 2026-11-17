La compañía argentina, que opera desde hace más de tres décadas, presentó los resultados de su actividad durante 2025. Con plantas en Buenos Aires y Santa Fe, participa de un mercado donde menos del 10% de los desechos industriales recibe tratamiento formal.

Grupo Pelco cuenta con plantas de tratamiento de residuos industriales y peligrosos en Buenos Aires y Santa Fe. Durante 2025 procesó más de 35.000 toneladas de desechos.

En la Argentina se proyecta para 2026 la generación de 10,5 millones de toneladas de residuos , pero apenas una pequeña proporción llega a establecimientos habilitados para su tratamiento. La situación expone un problema ambiental y, al mismo tiempo, las posibilidades de desarrollo de un negocio que requiere infraestructura, tecnología y operadores especializados. En ese mercado participa Grupo Pelco , una empresa argentina que desde hace más de 30 años se dedica al tratamiento de residuos industriales y peligrosos , y que durante 2025 procesó más de 35.000 toneladas.

La compañía, que inició sus actividades en 1993 , cuenta con plantas en El Talar, provincia de Buenos Aires, y Puerto General San Martín, Santa Fe . Desde esas instalaciones presta servicios a distintas industrias que necesitan gestionar los desechos derivados de sus procesos productivos, desde el transporte y la clasificación hasta el tratamiento y la disposición final.

Según los datos de su Reporte de Sustentabilidad 2025 , Pelco trató 35.464 toneladas de residuos durante el último año. De ese volumen, 33.440 toneladas correspondieron a residuos peligrosos, 1.910 a no peligrosos y 113 a patogénicos , una categoría que incluye materiales con potencial riesgo infeccioso.

La actividad se desarrolla en un mercado con una importante brecha entre la generación de residuos y su tratamiento formal. De acuerdo con mediciones realizadas entre marzo y abril de 2026 por el Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades de Buenos Aires (UBA) y Nacional de Rosario (UNR) , de las 10,5 millones de toneladas proyectadas para este año, unas 903.708 recibirían tratamiento en establecimientos autorizados , equivalentes al 8,56% del total relevado .

El estudio también identificó 342.259 empresas generadoras de residuos , aunque apenas el 9,20% contrató servicios de tratamiento habilitados . Los números reflejan la dimensión de una actividad que todavía tiene dificultades para incorporar a buena parte de las industrias a los circuitos formales de gestión.

Las nuevas tecnologías con las que Pelco busca ampliar sus servicios

Además de sus operaciones tradicionales, Pelco incorporó nuevas alternativas de tratamiento y recuperación de materiales, en línea con una tendencia de la industria que busca reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final y aprovechar aquellos que pueden utilizarse nuevamente en otros procesos productivos.

Durante 2025, la compañía destinó 224.905 kilos de residuos a procesos de recuperación y procesó otros 3.855 kilos de placas de circuitos electrónicos para recuperar metales, según la información presentada en su último informe.

Entre las novedades del período figura la autorización de dos tecnologías identificadas como R1 y D9. La primera está vinculada con la valorización energética de residuos y permite producir combustible derivado de residuos (CDR), que puede utilizarse como fuente de energía en determinados procesos industriales. La segunda comprende tratamientos físicos o químicos destinados a reducir la peligrosidad de ciertos materiales y limitar la movilidad de sus componentes contaminantes.

Estas alternativas se suman a las actividades que la empresa ya desarrolla, entre ellas la destrucción térmica, la estabilización de residuos, el tratamiento de efluentes líquidos y barros industriales y la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso.

Para sostener esas operaciones, Pelco dispone además de una flota de 43 vehículos habilitados, que permite trasladar los residuos desde los establecimientos generadores hasta las plantas de tratamiento. La logística constituye una parte central del negocio, ya que el transporte de materiales peligrosos requiere autorizaciones específicas y documentación que permita identificar su origen y destino.

“La gestión de residuos es una actividad que requiere inversiones sostenidas, infraestructura especializada y una mirada de largo plazo. Entendemos que nuestro rol va más allá del tratamiento ya que implica ofrecer soluciones seguras y trazables para la industria, contribuir a una gestión ambiental responsable y acompañar la evolución de nuestros clientes”, sostuvo Claudia Kalinec, directora de Grupo Pelco.

La ejecutiva también destacó que la posibilidad de recuperar materiales depende de las características de cada residuo y de las tecnologías disponibles. En algunos casos, los desechos pueden convertirse en insumos para otras actividades, mientras que otros requieren tratamientos específicos antes de su disposición final.

Un mercado con 150 plantas habilitadas y una elevada informalidad

El negocio del tratamiento de residuos industriales tiene una particularidad: la demanda no depende únicamente de la cantidad de desechos que generan las empresas, sino también del cumplimiento de las regulaciones ambientales y de la contratación de operadores autorizados.

Según las estimaciones difundidas por Pelco, en la Argentina existen alrededor de 150 plantas habilitadas para realizar estas tareas, aunque sus capacidades varían según el tipo de instalación, las tecnologías disponibles y las categorías de residuos que pueden procesar.

La actividad está sujeta a controles que comienzan antes del ingreso de los materiales a las plantas. Cada traslado debe contar con un manifiesto de transporte que identifique a la empresa generadora, el residuo transportado, el responsable de la logística y el establecimiento que lo recibe. Una vez finalizado el procedimiento, el operador emite la documentación correspondiente para acreditar el tratamiento realizado.

Sin embargo, el principal desafío del sector continúa siendo la baja proporción de residuos que llega a esos establecimientos. Más del 90% del volumen considerado en las estimaciones del Observatorio queda fuera del tratamiento formal, una situación que plantea interrogantes sobre el destino de los materiales y las posibilidades de ampliar la actividad de los operadores habilitados.

“Es importante que los empresarios se informen, conozcan a las industrias operadoras y verifiquen que el tratamiento contratado sea el adecuado para cada tipo de residuo”, señaló Kalinec.

La diferencia entre el volumen de residuos que genera la industria y el que efectivamente recibe tratamiento formal también muestra los límites actuales del negocio. Aunque existen operadores con infraestructura y tecnologías para procesar distintos materiales, la mayor parte de los desechos industriales todavía no ingresa a ese circuito, según las estimaciones del Observatorio.