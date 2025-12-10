Alerta en la industria textil por la "avalancha" de ropa importada: China ya concentra el 70%

Un informe de ProTejer advierte por la invasión de prendas "baratas y de baja calidad", impulsada por la desregulación del courier, menores controles aduaneros y el avance de plataformas digitales.

Crece la alerta en la industria textil por lo que definen como una verdadera "avalancha" de ropa importada , en particular desde China. El país asiático consolidó una presencia récord en el mercado textil argentino durante el último año, impulsada por la desregulación del courier , la flexibilización de controles aduaneros y el avance de plataformas de comercio electrónico.

Según un informe de la organización ProTejer, el gigante asiático ya representa más del 70% del total de las importaciones del sector, una proporción que crece año tras año y que muestra un cambio acelerado en la dinámica comercial. De acuerdo al último informe del INDEC, productos textiles registró la mayor baja interanual (-24%) en octubre de 2025.

De acuerdo con datos del estudio, entre enero y octubre de 2025 las importaciones textiles de origen chino aumentaron 109% interanual, por encima del incremento promedio del sector (89%). La participación china alcanza niveles especialmente elevados en categorías específicas: 94% en tejidos de punto, 71% en indumentaria y 68% en confecciones terminadas.

El documento señala que este incremento se vincula con “la eliminación o la falta de aplicación de regulaciones comerciales que operaban como instrumentos de control para prevenir prácticas desleales”. Entre ellas menciona la desaparición de los valores criterio de importación, la declaración jurada de composición del producto, los controles de etiquetado y talles, y la flexibilización de procedimientos antidumping.

El informe destaca además el crecimiento de las compras realizadas mediante plataformas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, cuyo volumen se expandió tras las modificaciones al régimen puerta a puerta. Estas firmas operan bajo mecanismos simplificados que no requieren intermediarios locales y permiten el ingreso de productos por vía aérea.

Según ProTejer, estas plataformas se benefician de “la combinación de envíos fraccionados, menores exigencias aduaneras y subsidios logísticos otorgados por China a través de programas como ePacket y China Post”. El documento afirma que este esquema reduce significativamente los costos de entrega y facilita la expansión del comercio digital transfronterizo.

El estudio también analiza la respuesta de otros países ante el crecimiento del ultrafast fashion. Francia aprobó en 2025 una ley que impone un ecoimpuesto por prenda, exige información sobre trazabilidad y restringe la publicidad de este tipo de productos. En Estados Unidos, el gobierno eliminó la exención conocida como de minimis, lo que obliga a que todos los paquetes paguen impuestos y cumplan controles formales, independientemente de su valor. México, por su parte, aplica desde agosto un arancel del 33,5% a envíos provenientes de países sin acuerdo comercial y exige registración fiscal a las plataformas.

ProTejer señala que estos cambios buscan “establecer condiciones comparables entre los productos ingresados por plataformas extranjeras y los comercializados por empresas locales”, y advierte que la Argentina aún no avanzó en medidas similares.

En el ámbito local, el informe menciona la propuesta presentada por el diputado Miguel Ángel Pichetto, que plantea exigir registro fiscal obligatorio y aplicar aranceles específicos a las compras realizadas en plataformas extranjeras. Según el documento, esta iniciativa apunta a “equiparar condiciones tributarias y regulatorias” frente al crecimiento del comercio digital.

shein Shein es una de las plataformas más usadas

El estudio plantea que la expansión del comercio electrónico transfronterizo reviste desafíos en materia de recaudación, trazabilidad de productos y cumplimiento de estándares de calidad. Entre ellos, menciona la ausencia de certificaciones técnicas, controles sobre sustancias químicas y etiquetado uniforme en los artículos ingresados mediante courier.

ProTejer plantea que el eje del debate global es “cómo regular el nuevo esquema del comercio digital para garantizar competencia leal y estándares mínimos de seguridad”, un proceso que distintos países ya comenzaron a implementar a través de reformas aduaneras y fiscales.