Industriales denuncian que el costo de la energía subió hasta 300% tras la liberación del mercado + Agregar ámbito en









Aseguran que las generadoras están incluyendo cargos en las facturas que duplican el valor de lo firmado en los contratos.

Pymes con contratos eléctricos con generadoras denuncian la aplicación de cargos no previstos. Depositphotos

Industriales pymes salieron a cuestionar el esquema de liberación del mercado eléctrico q ue el Gobierno comenzó a implementar en noviembre de 2025, al advertir que en algunos casos el régimen implicó que las facturas se multipliquen por cuatro.

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Cabe recordar que, a partir del retiro progresivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como centro del sistema, los grandes consumidores y las distribuidoras firman contrato con las generadoras de manera directa.

Según denunció Industriales Pyme Argentinos (IPA), la aplicación del nuevo esquema tarifario generó "facturas que se multiplicaron por cuatro, incumplimientos en contratos de abastecimiento y un creciente nivel de endeudamiento que pone en riesgo la producción industrial".

La controversia surge a partir de la entrada en vigencia, el pasado 1° de noviembre de 2025, de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía.

Desde IPA cuestionaron que el cambio resultó "abrupto" tras casi tres décadas de funcionamiento bajo el sistema anterior. De acuerdo con los relevamientos de la entidad, de un universo aproximado de 6.000 empresas alcanzadas por la medida, únicamente unas 800 lograron concretar contratos de abastecimiento.

El impacto en las facturas En un comunicado, la entidad informa que registró "casos de facturas eléctricas que llegaron a multiplicarse por cuatro". Además, las pymes que celebraron contratos como consumidores mayoristas tampoco quedaron al margen del problema. IPA señaló que "existen empresas que están recibiendo cargos que llevan el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo originalmente pactado y que comenzaron a enfrentar controversias contractuales con sus proveedores". Piden una mesa de diálogo "Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados", manifestaron desde la cúpula de IPA, argumentando además la falta de información y acompañamiento técnico para que las industrias puedan adaptarse a la complejidad del mercado energético. Si bien la normativa preveía una transición "gradual, ordenada y previsible", los industriales sostienen que esos principios no se cumplieron en la práctica. Ante este panorama, IPA solicitó a las autoridades nacionales la convocatoria urgente a "una mesa de diálogo entre los sectores involucrados para revisar los desfases tarifarios" y evitar que la falta de planificación continúe empujando a las pymes al abismo.

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