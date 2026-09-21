Lanzan en Santa Fe créditos de $200 millones para financiar la transición energética del campo y la industria

La línea ofrece préstamos de hasta $200 millones a 36 meses para mipymes y productores santafesinos, con una bonificación de 15 puntos porcentuales sobre la tasa y beneficios fiscales.

La línea de $6.000 millones forma parte de un programa de mayor alcance impulsado por Santa Fe, que articula con entidades financieras públicas y privadas líneas de financiamiento por más de $116.000 millones.

En Santa Fe pusieron en marcha una línea de crédito por $6.000 millones destinada a financiar proyectos de transición y eficiencia energética, capital de trabajo e inversión productiva para MiPyMEs y productores de la provincia. El esquema de articulación público y privada contempla préstamos de hasta $200 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses , y una bonificación de 15 puntos porcentuales sobre la tasa de interés.

La iniciativa apunta especialmente a empresas agroindustriales e industriales que buscan modernizar sus procesos, reducir costos energéticos y mejorar su competitividad . El financiamiento se instrumenta a través de Banco Bica , en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, y contempla condiciones diferenciales para facilitar el acceso al crédito.

El cupo total de la línea se divide en tres destinos. $2.000 millones estarán específicamente destinados a proyectos de transición energética , mientras que los $4.000 millones restantes se distribuirán entre financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva.

En el caso de los proyectos energéticos, los recursos podrán orientarse a iniciativas vinculadas con la eficiencia y modernización de los sistemas utilizados por las empresas. El objetivo es que la inversión permita mejorar el desempeño productivo y reducir el impacto de los costos asociados a la energía.

Para el agro y la industria santafesina, el financiamiento llega en un contexto en el que la eficiencia energética se convirtió en una variable cada vez más relevante para la estructura de costos y la rentabilidad . La posibilidad de financiar inversiones a plazos de hasta tres años busca facilitar la incorporación de mejoras que, de otro modo, pueden requerir un desembolso inicial significativo.

La línea contempla $2.000 millones específicamente para proyectos de transición energética y otros $4.000 millones para capital de trabajo e inversión productiva.

El Gobierno provincial aporta una bonificación de 15 puntos porcentuales sobre la tasa de interés, reduciendo el costo financiero para las empresas que accedan a la línea.

Beneficios fiscales para las empresas

El esquema incorpora además beneficios tributarios. Las pymes y productores que accedan a los créditos estarán exentos del impuesto de sellos, mientras que las entidades financieras no tributarán ingresos brutos sobre los intereses generados por estas operaciones.

De esta manera, la iniciativa busca reducir no sólo el costo financiero sino también las cargas impositivas asociadas a las operaciones de crédito, para que una mayor proporción de los recursos pueda destinarse a inversión, capital de trabajo y modernización productiva.

Mariano Angulo, gerente general de Banco Bica, destacó el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento para las empresas santafesinas. “Históricamente, el acceso al financiamiento ha sido uno de los principales desafíos para el sector productivo. Hoy encontramos nuevas oportunidades concretas para acompañar a las empresas y contribuir, desde nuestro rol como entidad financiera regional, al desarrollo de inversiones que generen crecimiento y empleo en Santa Fe”, señaló.

Angulo agregó que la iniciativa busca sostener el trabajo conjunto entre el sector público y privado para acompañar la modernización del entramado productivo. “Esta iniciativa busca sostener el trabajo conjunto con el sector público para ampliar el acceso al financiamiento productivo y acompañar procesos de modernización energética en el entramado agroindustrial de la región”, afirmó.

Un esquema provincial de más de $116.000 millones

La línea de $6.000 millones forma parte de un programa de mayor alcance impulsado por el Gobierno de Santa Fe, que articula con entidades financieras públicas y privadas líneas de financiamiento por más de $116.000 millones.

El esquema provincial contempla tasas bonificadas y beneficios tributarios para facilitar el acceso al crédito de PyMEs y productores y acompañar inversiones productivas en distintos sectores de la economía santafesina.

Dentro de ese programa, la línea específica para transición energética busca atender una necesidad creciente del sector productivo: invertir en eficiencia y modernización energética como herramienta para reducir costos y mejorar la competitividad.

La iniciativa se suma así a las alternativas de financiamiento disponibles para empresas que necesitan capital para invertir, incorporar tecnología, mejorar sus procesos o afrontar necesidades de capital de trabajo, con el foco puesto en sostener la actividad y el empleo en la provincia.