Inflación: alquileres y servicios fueron el motor clave de los precios desde que asumió Javier Milei

Aunque el IPC muestra una desaceleración, el impacto no es parejo en el bolsillo. Un reciente relevamiento advirtió que desde que asumió Javier Milei, los alquileres y los servicios se encarecieron con fuerza en términos reales, mientras que la ropa y otros bienes bajaron.

Los precios de los servicios impulsan la inflación en la era Milei.

Si se toma como base noviembre de 2023, es decir, el mes previo a la asunción de presidente Javier Milei, los precios de los productos y servicios evolucionaron de manera diferente y es lo que hace que el público tenga una sensación distinta en el bolsillo sobre la inflación . A pesar de que se registra una desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC), esta no pega de igual modo para todos.

De acuerdo con el relevamiento que lleva a cabo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), desde que arrancó la gestión del gobierno libertario, el motor del IPC fueron los alquileres y los servicios . Por su lado, el precio de la ropa y los textiles bajó en términos relativos.

El su ultimo informe, el IARAF revela que si se toma como mes base noviembre de 2023 y el mismo mes de este año el costo de los servicios públicos y los alquileres creció 55% en términos reales.

En cambio, si se toma el rubro de textiles e indumentaria , registró una caída del 30% en términos reales .

“El cambio de tendencia de la inflación a partir de mayo, no modificó sustancialmente la tendencia de los precios relativos de los principales bienes y servicios consumidos”, señaló el IARAF.

El centro de estudios indicó, por otro lado, que “los alimentos y prendas de vestir continuaron su abaratamiento relativo, excepto el último mes de alimentos, y los alquileres, servicios públicos y comunicaciones, su encarecimiento relativo”.

“La salud es el servicio que menos aumentó su precio relativo entre ambos meses, con un 4,4%”, aclara el trabajo.

precios-relativos2-

De acuerdo con el estudio, en el otro extremo, “las prendas de vestir y calzado son los bienes que más abaratamiento relativo tuvieron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025”. “En este caso, el precio relativo bajó un 29%”, precisa el trabajo.

“Si se considera solamente el último año, el precio relativo que más subió es el de la educación con un 18% y el que más bajó es el de prendas y vestir con un 12%. Los alquileres y servicios públicos se ubicaron en segundo lugar, con una suba del 10%”, dice el reporte.

Cambios en la medición del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene previsto modificar las canastas y las ponderaciones con las cuales se mide la inflación. De hecho, los informes mensuales -el último de noviembre subió 2,5% el IPC- generan cierta falta de crédibilidad del público.

La estadística vigente utiliza la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004/2005 y la que lo reemplazará data de 2017/2018.

Hace 20 años el consumo de servicios como, internet, comunicaciones o plataformas de streaming era menor que en la actualidad y por ello la estadística le asignaba al rubro menor importancia. Con los cambios, este rubro tendrá mayor influencia en el dato general.