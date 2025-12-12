Inflación: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en noviembre 2025

La inflación de noviembre se aceleró por tercer mes consecutivo y se ubicó en el 2,5%, su mayor nivel en siete meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la jornada del jueves. La variación acumulada de 2025 alcanzó el 27,9% y la interanual se posicionó en el 31,4%.
El mes pasado estuvo marcado por un fuerte incremento en carnes y otros alimentos frescos, mientras que el rubro pasó a ser uno de los que más aumento.
El dato del undécimo mes del año se vio influido por el incremento sostenido en el precio de la carne, mientras que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó como el tercer rubro con mayor aumento, con 2,8%, detrás de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%) y transporte (+3%).
Qué alimentos aumentaron más en noviembre 2025
Con la suba del 2,8%, el rubro de alimentos y bebidas dejó de ser el de menor variación del mes y se convirtió en uno de los más sensibles de la lista del INDEC. Asimismo, registró un importante aumento interanual, comparado con el 0,9% en noviembre de 2024.
En esta línea, los frescos como frutas, verduras y carne, que antes habían moderado la cifra, fueron los que empujaron la variación mensual. Además, tanto panificados como lácteos impactaron en el rubro.
Algunos ejemplos fueron el limón, que aumentó 30,4% respecto de octubre; la manzana deliciosa, 19,2%; el zapallo anco, 14,8%; la papa, 13,5%; el asado, 13%; la cebolla, 12,9%; la nalga: 10,2%; la lechuga, 10,1%; la carne picada común, 9,5% y el cuadril, 9,4%.
Por otra parte, a nivel interanual, un kilo de asado, aumentó un 76,8%, ya que pasó de conseguirse a $7523,73 en noviembre de 2024, a $13.304,75 doce meses después. Además, el cuadril subió 75,9%; la nalga, 73,7% y la paleta, 71,2%. Los cuatro cortes de carne vacuna lideraron la inflación de alimentos interanual.
Sin embargo, algunas verduras mostraron un retroceso interanual, como la cebolla (-1,5%), la batata (-6,7%), el zapallo anco (-18,9%) y la papa (-21,4%), y contrarrestaron el alza marcado en los otros alimentos.
